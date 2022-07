O mundo não quer uma OTAN global, comprova Vijay Prashad

Maior parte do mundo rejeita as políticas e aspirações globais da OTAN e não deseja dividir a comunidade internacional em blocos ultrapassados da Guerra Fria, escreve Vijay Prashad edit

Por Vijay Prashad, em inglês no Tricontinental: Institute for Social Research . Tradução mecânica do Consortium News

A fragilidade do aprovisionamento energético da Europa voltou a evidenciar-se nos últimos meses. Os embarques de gás pelo gasoduto Nord Stream 1, que vai da Rússia à Alemanha, foram reduzidos para 40 por cento da capacidade em junho, um corte que Moscou disse ser devido a atrasos na manutenção de uma turbina pela empresa alemã Siemens.

Pouco tempo depois, em 11 de julho, o oleoduto foi desativado por 10 dias para manutenção de rotina anual. Apesar de receber garantias de Moscou de que o fornecimento seria retomado conforme programado, os líderes europeus expressaram temor de que a paralisação continuasse indefinidamente em retaliação às sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia.

Em 21 de julho, o fluxo de gás russo para a Europa foi retomado. Klaus Müller, o principal regulador de energia da Alemanha, disse que os fluxos de gás através do Nord Stream 1 estavam abaixo dos níveis de pré-manutenção durante as primeiras horas de retomada, embora agora tenham retornado a 40% da capacidade.

As ansiedades europeias relacionadas ao fornecimento de energia estão ligadas aos temores entre os governos da região de mais instabilidade na zona do euro.

No mesmo dia em que o Nord Stream 1 retomou as operações, o italiano Mario Draghi renunciou ao cargo de primeiro-ministro, o mais recente de uma série dramática de renúncias de chefes de governo na Bulgária, Estônia e Reino Unido. A resistência da Europa a um acordo de paz com a Rússia vem ao lado do reconhecimento de que o comércio com a Rússia é inevitável.

No "No Cold War", uma plataforma internacional que busca trazer sanidade para as relações internacionais, temos observado de perto a mudança de teor da guerra na Ucrânia e a campanha de pressão conduzida pelos EUA contra a China.

Publicamos três briefings anteriores desta plataforma em nossos boletins; abaixo, você encontrará o briefing nº 4, "O mundo não quer uma OTAN Global", que detalha a clareza emergente no Sul Global em relação à tentativa EUA-Europa de conduzir uma agenda beligerante em todo o mundo.

Essa nova clareza diz respeito não apenas à militarização do planeta, mas também ao aprofundamento dos conflitos no comércio e no desenvolvimento, como evidenciado pela nova iniciativa do G7, a Parceria para Infraestrutura e Desenvolvimento Global, que visa claramente a Iniciativa do Cinturão e Rota da China.

Em junho, os estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) se reuniram em Madri para sua cúpula anual. Na reunião, a OTAN adotou um novo Conceito Estratégico, que havia sido atualizado pela última vez em 2010. Nele, a OTAN nomeia a Rússia como sua “ameaça mais significativa e direta” e destaca a China como um “desafio [aos] nossos interesses”. Nas palavras do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, este documento orientador representa uma “mudança fundamental” para a aliança militar, sua “maior revisão… desde a Guerra Fria”.

Doutrina Monroe para o Século XXI?

Embora a OTAN pretenda ser uma aliança “defensiva”, essa afirmação é contrariada por seu legado destrutivo – como na Sérvia (1999), Afeganistão (2001) e Líbia (2011) – e sua presença global em constante expansão.

Na cúpula, a Otan deixou claro que pretende continuar sua expansão global para enfrentar a Rússia e a China. Aparentemente alheia ao imenso sofrimento humano produzido pela guerra na Ucrânia, a OTAN declarou que seu “alargamento foi um sucesso histórico… e contribuiu para a paz e a estabilidade na área euro-atlântica” e estendeu convites oficiais para a adesão à Finlândia e à Suécia.

No entanto, as vistas da OTAN vão muito além do “Euro-Atlântico” para o Sul Global. Buscando ganhar uma posição na Ásia, a OTAN recebeu o Japão, Coréia do Sul, Austrália e Nova Zelândia como participantes da cúpula pela primeira vez e afirmou que “o Indo-Pacífico é importante para a OTAN”.

Além disso, ecoando a Doutrina Monroe (1823) de duzentos anos atrás, o Conceito Estratégico nomeou “África e Oriente Médio” como “vizinhança do sul da OTAN”, e Stoltenberg fez uma referência sinistra à “crescente influência da Rússia e da China na a vizinhança sul [da Aliança]” como apresentando um “desafio”.

A maior parte do mundo busca a paz

Embora os estados membros da OTAN possam acreditar que possuem autoridade global, a esmagadora maioria do mundo acredita não têm. A resposta internacional à guerra na Ucrânia indica que existe uma forte divisão entre os Estados Unidos e seus aliados mais próximos, por um lado, e o Sul Global, por outro.

Governos que representam 6,7 bilhões de pessoas – 85% da população mundial – se recusaram a seguir as sanções impostas pelos EUA e seus aliados contra a Rússia, enquanto países que representam apenas 15% da população mundial seguiram essas medidas. De acordo com a Reuters, os únicos governos não ocidentais que decretaram sanções contra a Rússia são Japão, Coreia do Sul, Bahamas e Taiwan – todos abrigando bases militares ou pessoal dos EUA.

Há ainda menos apoio ao esforço para fechar o espaço aéreo para aviões russos liderados pelos EUA e pela União Européia. Os governos que representam apenas 12% da população mundial adotaram essa política, enquanto 88% não.

Os esforços liderados pelos EUA para isolar politicamente a Rússia no cenário internacional não tiveram sucesso. Em março, a Assembleia Geral da ONU votou uma resolução não vinculativa para condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia: 141 países votaram a favor, cinco países votaram contra, 35 países se abstiveram e 12 países estavam ausentes. No entanto, esta contagem não conta a história completa. Os países que votaram contra a resolução, se abstiveram ou estiveram ausentes representam 59% da população mundial. Depois disso, o pedido do governo Biden para que a Rússia fosse excluída da cúpula do G20 na Indonésia foi ignorado.

Enquanto isso, apesar do intenso apoio da OTAN, os esforços para obter apoio para a Ucrânia no Sul Global foram um completo fracasso. Em 20 de junho, após vários pedidos, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dirigiu-se à União Africana; apenas dois chefes de estado dos 55 membros da organização continental participaram do encontro. Pouco tempo depois, o pedido de Zelensky para se dirigir ao bloco comercial latino-americano, Mercosul, foi rejeitado .

É claro que a afirmação da OTAN de ser “um baluarte da ordem internacional baseada em regras” não é uma visão compartilhada pela maior parte do mundo. O apoio às políticas da aliança militar está quase inteiramente confinado aos seus países membros e a um punhado de aliados que juntos constituem uma pequena minoria da população mundial. A maior parte da população mundial rejeita as políticas e aspirações globais da OTAN e não deseja dividir a comunidade internacional em blocos ultrapassados ​​da Guerra Fria.

Em 1955, 10 anos após os EUA terem lançado uma bomba atômica em Hiroshima (Japão), o poeta turco Nâzim Hikmet escreveu um poema na voz de uma menina de 7 anos que morreu naquele ato terrível. O poema foi posteriormente traduzido para o japonês por Nobuyuki Nakamoto como “Shinda Onnanoko” (“Garota Morta”) e frequentemente cantado em comemorações dessa atrocidade. Dada a dureza da guerra e a escalada do conflito, vale a pena refletir mais uma vez sobre a bela e assombrosa letra de Hikmet:

Eu venho e fico em cada porta

Mas ninguém ouve meu passo silencioso.

Eu bato e ainda permaneço invisível

Pois estou morto, pois estou morto.

Tenho apenas sete anos, embora tenha morrido

em Hiroshima há muito tempo.

Eu tenho sete agora como eu era então.

Quando as crianças morrem, elas não crescem.

Meu cabelo foi queimado pelo redemoinho de chamas.

Meus olhos escureceram; meus olhos ficaram cegos.

A morte veio e transformou meus ossos em pó

E isso foi espalhado pelo vento.

Não preciso de frutas, não preciso de arroz.

Não preciso de doces, nem mesmo de pão.

Não peço nada para mim

Pois estou morto, pois estou morto.

Tudo o que peço é que pela paz

Lute hoje, lute hoje

Para que as crianças do mundo

possam viver e crescer e rir e brincar.

