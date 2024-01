"O sionismo é o segundo Holocausto do povo judeu", afirma Breno Altman

Editor do Opera Mundi afirma que a ideologia está assassinando os valores morais e humanitários do judaísmo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Em meio ao genocídio promovido por Israel em Gaza, o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, declarou que o sionismo está promovendo o "segundo Holocausto" para o povo judeu. Altman não hesitou em criticar veementemente as ações de Israel, descrevendo o conflito como um "massacre genocida" contra o povo palestino.

A declaração de Altman reflete uma visão crítica em relação ao sionismo, movimento político que defende a criação e o suporte do Estado de Israel. Ao fazer uma comparação direta com o Holocausto perpetrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, Altman enfatiza que, embora o primeiro tenha sido marcado por um extermínio físico, o segundo, segundo suas palavras, envolve a aniquilação dos "mais elevados valores morais e humanitários do judaísmo."

continua após o anúncio

O Holocausto original, que ocorreu entre 1941 e 1945, resultou no genocídio de aproximadamente seis milhões de judeus sob o regime nazista liderado por Adolf Hitler. As afirmações de Altman sugerem que, na sua perspectiva, as ações de Israel em relação à Palestina equivalem a uma nova forma de genocídio, desta vez perpetrada pelo Estado judeu.

O jornalista não se restringe apenas a condenar as ações de Israel, mas também aponta para o que ele vê como uma traição aos princípios éticos fundamentais do judaísmo. Segundo Altman, o Estado sionista estaria violando valores morais e humanitários que deveriam ser preservados e respeitados pela comunidade judaica.

continua após o anúncio

Altman, conhecido por suas posições políticas progressistas, não está sozinho em suas críticas ao sionismo e às políticas de Israel na região. Confira sua declaração e assista à entrevista de Miko Peled, um israelense que denuncia o genocídio:

O sionismo é o segundo Holocausto do povo judeu. No primeiro, houve extermínio físico: seis milhões assassinados pelo nazismo. Agora, com o massacre genocida contra o povo palestino, o próprio Estado sionista chacina os mais elevados valores morais e humanitários do judaísmo. continua após o anúncio January 13, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: