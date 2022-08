Outra Hiroshima está chegando, a menos que a interrompamos agora, diz John Pilger

Apoie o 247

Artigo de John Pilger*, com tradução mecânica do Consortium News

Quando fui a Hiroshima pela primeira vez em 1967, a sombra nos degraus ainda estava lá. Era uma impressão quase perfeita de um ser humano à vontade: pernas abertas, costas dobradas, uma mão ao lado do corpo enquanto ela esperava um banco abrir.

Às oito e quinze da manhã de 6 de agosto de 1945, ela e sua silhueta foram queimadas no granito.

Fiquei olhando para a sombra por uma hora ou mais, depois desci até o rio onde os sobreviventes ainda viviam em barracos.

Conheci um homem chamado Yukio, cujo peito estava gravado com a estampa da camisa que ele usava quando a bomba atômica foi lançada.

Ele descreveu um enorme clarão sobre a cidade, “uma luz azulada, algo como um curto-circuito”, após o qual o vento soprou como um tornado e uma chuva negra caiu. “Fui jogado no chão e notei que só sobraram os talos das minhas flores. Tudo estava quieto e quieto, e quando me levantei, havia pessoas nuas, sem dizer nada. Alguns deles não tinham pele ou cabelo. Eu tinha certeza de que estava morto.”

Nove anos depois, voltei para procurá-lo e ele estava morto de leucemia.

“Nenhuma radioatividade na ruína de Hiroshima”, dizia uma manchete do New York Times em 13 de setembro de 1945, um clássico da desinformação plantada. “General Farrell”, relatou William H. Lawrence, “ nega categoricamente que [a bomba atômica] produzisse uma radioatividade perigosa e persistente ”.

Apenas um repórter, Wilfred Burchett, um australiano, havia enfrentado a perigosa jornada a Hiroshima logo após o bombardeio atômico, desafiando as autoridades de ocupação aliadas, que controlavam o “pacote de imprensa”.

“Escrevo isso como um aviso ao mundo”, relatou Burchett no London Daily Express de 5 de setembro de 1945. Sentado nos escombros com sua máquina de escrever Baby Hermes, ele descreveu enfermarias de hospitais cheias de pessoas sem ferimentos visíveis que estavam morrendo do que ele chamou de “uma praga atômica”.

Por isso, seu credenciamento de imprensa foi retirado, ele foi ridicularizado e difamado. Seu testemunho da verdade nunca foi perdoado.

O bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki foi um ato de assassinato em massa premeditado que desencadeou uma arma de criminalidade intrínseca. Foi justificado pelas mentiras que formam a base da propaganda de guerra dos Estados Unidos no século 21, lançando um novo inimigo e alvo – a China.

Durante os 75 anos desde Hiroshima, a mentira mais duradoura é que a bomba atômica foi lançada para acabar com a guerra no Pacífico e salvar vidas.

“Mesmo sem os ataques de bombardeio atômico”, concluiu o Levantamento de Bombardeio Estratégico dos Estados Unidos de 1946, “a supremacia aérea sobre o Japão poderia ter exercido pressão suficiente para provocar a rendição incondicional e evitar a necessidade de invasão. “Com base em uma investigação detalhada de todos os fatos, e apoiado pelo testemunho dos líderes japoneses sobreviventes envolvidos, é opinião do Survey que … o Japão teria se rendido mesmo que as bombas atômicas não tivessem sido lançadas, mesmo que a Rússia não tivesse entrado a guerra [contra o Japão] e mesmo que nenhuma invasão tenha sido planejada ou contemplada”.

Os Arquivos Nacionais em Washington contêm propostas de paz japonesas documentadas já em 1943. Nenhuma foi perseguida. Um telegrama enviado em 5 de maio de 1945 pelo embaixador alemão em Tóquio e interceptado pelos EUA deixou claro que os japoneses estavam desesperados para pedir a paz, incluindo “capitulação mesmo que os termos fossem difíceis”. Nada foi feito.

O secretário de Guerra dos EUA, Henry Stimson, disse ao presidente Truman que estava “com medo” de que a Força Aérea dos EUA tivesse o Japão tão “bombardeado” que a nova arma não seria capaz de “mostrar sua força”. Stimson mais tarde admitiu que “nenhum esforço foi feito, e nenhum foi seriamente considerado, para alcançar a rendição apenas para não ter que usar a bomba [atômica]”.

Os colegas de política externa de Stimson – olhando para a era do pós-guerra que eles estavam então moldando “à nossa imagem”, como o planejador da Guerra Fria George Kennan colocou – deixaram claro que estavam ansiosos “para intimidar os russos com a bomba [atômica] realizada bastante ostensivamente em nosso quadril”. O general Leslie Groves, diretor do Projeto Manhattan que fez a bomba atômica, testemunhou: “Nunca houve qualquer ilusão de minha parte de que a Rússia era nosso inimigo e que o projeto foi conduzido com base nisso”.

No dia seguinte à destruição de Hiroshima, o presidente Harry Truman expressou sua satisfação com o “sucesso esmagador” do “experimento”.

A “experiência” continuou por muito tempo depois que a guerra acabou. Entre 1946 e 1958, os Estados Unidos explodiram 67 bombas nucleares nas Ilhas Marshall, no Pacífico: o equivalente a mais de uma Hiroshima por dia durante 12 anos.

As consequências humanas e ambientais foram catastróficas. Durante as filmagens do meu documentário, The Coming War on China , aluguei uma pequena aeronave e voei para o Atol de Bikini nas Marshalls. Foi aqui que os Estados Unidos explodiram a primeira bomba de hidrogênio do mundo. Permanece terra envenenada. Meus sapatos registraram “inseguros” no meu contador Geiger. As palmeiras estavam em formações sobrenaturais. Não havia pássaros.

Caminhei pela selva até o bunker de concreto onde, às 6h45 da manhã de 1º de março de 1954, o botão foi pressionado. O sol, que já havia nascido, voltou a se erguer e vaporizou uma ilha inteira na lagoa, deixando um imenso buraco negro, que do ar é um espetáculo ameaçador: um vazio mortal em um lugar de beleza.

A precipitação radioativa se espalhou rapidamente e “inesperadamente”. A história oficial afirma que “o vento mudou de repente”. Foi a primeira de muitas mentiras, como revelam documentos desclassificados e depoimentos das vítimas.

Gene Curbow, um meteorologista designado para monitorar o local do teste, disse: “Eles sabiam para onde a precipitação radioativa iria. Mesmo no dia do tiro, eles ainda tiveram a oportunidade de evacuar as pessoas, mas [as pessoas] não foram evacuadas; Não fui evacuado… Os Estados Unidos precisavam de algumas cobaias para estudar o que os efeitos da radiação fariam.”

Como Hiroshima, o segredo das Ilhas Marshall foi um experimento calculado sobre a vida de um grande número de pessoas. Este foi o Projeto 4.1, que começou como um estudo científico de camundongos e se tornou um experimento com “seres humanos expostos à radiação de uma arma nuclear”.

Os habitantes das Ilhas Marshall que conheci em 2015 – como os sobreviventes de Hiroshima que entrevistei nas décadas de 1960 e 1970 – sofriam de vários tipos de câncer, geralmente câncer de tireoide; milhares já haviam morrido. Abortos e natimortos eram comuns; aqueles bebês que viviam eram frequentemente deformados horrivelmente.

Ao contrário de Bikini, o atol Rongelap não foi evacuado durante o teste da bomba H. Diretamente a favor do vento de Bikini, os céus de Rongelap escureceram e choveu o que primeiro parecia ser flocos de neve. Alimentos e água estavam contaminados; e a população foi vítima de câncer. Isso ainda é verdade hoje.

Conheci Nerje Joseph, que me mostrou uma fotografia sua quando criança em Rongelap. Ela tinha queimaduras faciais terríveis e muito do seu cabelo estava faltando. “Nós estávamos tomando banho no poço no dia em que a bomba explodiu”, disse ela. “A poeira branca começou a cair do céu. Estendi a mão para pegar o pó. Usamos como sabonete para lavar o cabelo. Alguns dias depois, meu cabelo começou a cair.”

Lemoyo Abon disse: “Alguns de nós estavam em agonia. Outros tiveram diarreia. Estávamos apavorados. Achamos que deveria ser o fim do mundo.”

O filme de arquivo oficial dos EUA que incluí no meu filme refere-se aos ilhéus como “selvagens amigáveis”. Após a explosão, um funcionário da Agência de Energia Atômica dos EUA é visto se gabando de que Rongelap “é de longe o lugar mais contaminado da Terra”, acrescentando que “será interessante obter uma medida da absorção humana quando as pessoas vivem em um local contaminado. meio Ambiente."

Cientistas americanos, incluindo médicos, construíram carreiras distintas estudando a “captação humana”. Lá estão eles em filme tremeluzente, em seus jalecos brancos, atentos com suas pranchetas. Quando um ilhéu morreu na adolescência, sua família recebeu um cartão de condolências do cientista que o estudou.

Eu relatei de cinco “marcos zero” nucleares em todo o mundo – no Japão, nas Ilhas Marshall, Nevada, Polinésia e Maralinga na Austrália. Ainda mais do que minha experiência como correspondente de guerra, isso me ensinou sobre a crueldade e a imoralidade do grande poder: isto é, o poder imperial , cujo cinismo é o verdadeiro inimigo da humanidade.

Isso me impressionou fortemente quando filmei no Taranaki Ground Zero em Maralinga, no deserto australiano. Em uma cratera em forma de prato havia um obelisco no qual estava inscrito: “Uma arma atômica britânica foi testada aqui em 9 de outubro de 1957”. Na borda da cratera havia este sinal:

“Aviso: risco de radiação - Níveis de radiação para algumas centenas de metros em torno deste ponto podem estar acima dos considerados seguro para ocupação permanente”.

Até onde a vista alcançava, e além, o solo era irradiado. O plutônio bruto estava espalhado como pó de talco: o plutônio é tão perigoso para os humanos que um terço de miligrama dá 50% de chance de câncer.

As únicas pessoas que poderiam ter visto o sinal eram australianos indígenas, para quem não havia aviso. De acordo com um relato oficial, se tivessem sorte “foram enxotados como coelhos”.

A ameaça permanente

Hoje, uma campanha de propaganda sem precedentes está nos enxotando como coelhos . Não devemos questionar a torrente diária de retórica anti-chinesa, que está rapidamente ultrapassando a torrente de retórica anti-Rússia. Qualquer coisa chinesa é ruim, anátema, uma ameaça: Wuhan…. Huawei. Quão confuso é quando “nosso” líder mais insultado diz isso.

A fase atual desta campanha começou não com Trump, mas com Barack Obama, que em 2011 voou para a Austrália para declarar o maior acúmulo de forças navais dos EUA na região da Ásia-Pacífico desde a Segunda Guerra Mundial. De repente, a China era uma “ameaça”. Isso era um absurdo, é claro. O que foi ameaçado foi a visão psicopática incontestada da América de si mesma como a nação mais rica, mais bem-sucedida e mais “indispensável”.

O que nunca esteve em disputa foi sua proeza como valentão – com mais de 30 membros das Nações Unidas sofrendo sanções americanas de algum tipo e um rastro de sangue correndo por países indefesos bombardeados, seus governos derrubados, suas eleições interferidas, seus recursos saqueado.

A declaração de Obama ficou conhecida como o “pivô para a Ásia”. Um de seus principais defensores foi sua secretária de Estado, Hillary Clinton, que, como revelou o WikiLeaks , queria renomear o Oceano Pacífico como “Mar Americano”.

Enquanto Clinton nunca escondeu seu belicismo, Obama foi um maestro do marketing. “Afirmo com clareza e convicção”, disse o novo presidente em 2009, “que o compromisso dos Estados Unidos é buscar a paz e a segurança de um mundo sem armas nucleares”.

Obama aumentou os gastos com ogivas nucleares mais rápido do que qualquer presidente desde o fim da Guerra Fria. Uma arma nuclear “utilizável” foi desenvolvida. Conhecido como B61 Modelo 12, significa, segundo o general James Cartwright, ex-vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, que “ficar menor [torna seu uso] mais pensável”.

O alvo é a China. Hoje, mais de 400 bases militares americanas quase cercam a China com mísseis, bombardeiros, navios de guerra e armas nucleares . Da Austrália ao norte, passando pelo Pacífico até o Sudeste Asiático, Japão e Coréia e pela Eurásia até o Afeganistão e a Índia, as bases formam, como me disse um estrategista dos EUA, “o laço perfeito”.

O impensável

Um estudo da RAND Corporation – que, desde o Vietnã, planeja as guerras dos Estados Unidos – intitula-se War with China: Thinking Through the Unthinkable . Encomendados pelo Exército dos EUA, os autores evocam o infame grito de captura de seu estrategista-chefe da Guerra Fria, Herman Kahn – “pensar o impensável”. O livro de Kahn, On Thermonuclear War , elaborou um plano para uma guerra nuclear “vencível”.

A visão apocalíptica de Kahn é compartilhada pelo secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, um fanático evangélico que acredita no “arrebatamento do fim”. Ele é talvez o homem mais perigoso vivo. “Eu era diretor da CIA”, ele se gabava, “Nós mentimos, trapaceamos, roubamos. Era como se tivéssemos cursos de treinamento inteiros.” A obsessão de Pompeo é a China.

O fim do jogo do extremismo de Pompeo raramente é discutido na mídia anglo-americana, onde os mitos e invenções sobre a China são comuns, assim como as mentiras sobre o Iraque. Um racismo virulento é o subtexto desta propaganda. Classificados como “amarelos” mesmo sendo brancos, os chineses são o único grupo étnico a ter sido proibido por um “ato de exclusão” de entrar nos Estados Unidos, por serem chineses. A cultura popular os declarou sinistros, indignos de confiança, “sorrateiros”, depravados, doentes, imorais.

Uma revista australiana, The Bulletin , dedicava-se a promover o medo do “perigo amarelo”, como se toda a Ásia estivesse prestes a cair sobre a colônia exclusiva de brancos pela força da gravidade.

Como escreve o historiador Martin Powers, reconhecendo o modernismo da China, sua moralidade secular e “contribuições para o pensamento liberal ameaçavam a face europeia, por isso tornou-se necessário suprimir o papel da China no debate iluminista…. Durante séculos, a ameaça da China ao mito da superioridade ocidental a tornou um alvo fácil para a perseguição racial”.

No Sydney Morning Herald , o incansável defensor da China Peter Hartcher descreveu aqueles que espalharam a influência chinesa na Austrália como “ratos, moscas, mosquitos e pardais”. Hartcher, que cita favoravelmente o demagogo americano Steve Bannon, gosta de interpretar os “sonhos” da atual elite chinesa, dos quais aparentemente está a par. Estes são inspirados pelos anseios pelo “Mandato do Céu” de 2.000 anos atrás. Ad náusea.

Para combater este “mandato”, o governo australiano de Scott Morrison comprometeu um dos países mais seguros do mundo, cujo principal parceiro comercial é a China, com centenas de bilhões de dólares em mísseis americanos que podem ser disparados contra a China.

O gotejamento já é evidente. Em um país historicamente marcado pelo racismo violento contra os asiáticos, os australianos de ascendência chinesa formaram um grupo de vigilantes para proteger os entregadores. Vídeos de telefone mostram um entregador com um soco no rosto e um casal chinês sendo abusado racialmente em um supermercado. Entre abril e junho, houve quase 400 ataques racistas contra asiáticos-australianos.

“Não somos seus inimigos”, disse-me um estrategista de alto escalão na China, “mas se você [no Ocidente] decidir que somos, devemos nos preparar sem demora”. O arsenal da China é pequeno em comparação com o dos Estados Unidos, mas está crescendo rapidamente, especialmente o desenvolvimento de mísseis marítimos projetados para destruir frotas de navios.

“Pela primeira vez”, escreveu Gregory Kulacki, da União de Cientistas Preocupados, “a China está discutindo colocar seus mísseis nucleares em alerta máximo para que possam ser lançados rapidamente ao avisar de um ataque … política chinesa…”

Em Washington, conheci Amitai Etzioni, distinto professor de assuntos internacionais da Universidade George Washington, que escreveu que um “ataque cego à China” estava planejado, “com ataques que poderiam ser erroneamente percebidos [pelos chineses] como tentativas preventivas de tirar suas armas nucleares, encurralando-as em um terrível dilema de usar ou perder [que levaria] a uma guerra nuclear”.

Em 2019, os EUA realizaram seu maior exercício militar único desde a Guerra Fria, em grande parte em alto sigilo. Uma armada de navios e bombardeiros de longo alcance ensaiaram um “conceito de batalha aérea-marítima para a China” – ASB – bloqueando as rotas marítimas no Estreito de Malaca e cortando o acesso da China ao petróleo, gás e outras matérias-primas do Oriente Médio e da África .

É o medo de tal bloqueio que viu a China desenvolver sua Iniciativa do Cinturão e Rota ao longo da antiga Rota da Seda para a Europa e construir com urgência pistas de pouso estratégicas em recifes e ilhotas disputados nas Ilhas Spratly.

Em Xangai, conheci Lijia Zhang, jornalista e romancista de Pequim, típica de uma nova classe de dissidentes declarados. Seu livro best-seller tem o título irônico Socialism Is Great! Tendo crescido na caótica e brutal Revolução Cultural, ela viajou e morou nos EUA e na Europa. “Muitos americanos imaginam”, disse ela, “que o povo chinês vive uma vida miserável, reprimida, sem liberdade alguma. A [ideia] do perigo amarelo nunca os deixou… Eles não têm ideia de que cerca de 500 milhões de pessoas estão sendo retiradas da pobreza, e alguns diriam que são 600 milhões”.

As conquistas épicas da China moderna, sua derrota da pobreza em massa e o orgulho e contentamento de seu povo (medidos forense por pesquisadores americanos como o Pew) são intencionalmente desconhecidos ou incompreendidos no Ocidente. Isso por si só é um comentário sobre o estado lamentável do jornalismo ocidental e o abandono da reportagem honesta.

O lado escuro repressivo da China e o que gostamos de chamar de seu “autoritarismo” são a fachada que podemos ver quase exclusivamente. É como se fôssemos alimentados com histórias intermináveis ​​do malvado supervilão Dr. Fu Manchu. E é hora de perguntarmos por quê: antes que seja tarde demais para parar a próxima Hiroshima.

*John Pilger é um jornalista e cineasta australiano-britânico radicado em Londres. O site de Pilger é: www.johnpilger.com. Em 2017, a Biblioteca Britânica anunciou um Arquivo John Pilger de todos os seus trabalhos escritos e filmados. O British Film Institute inclui seu filme de 1979, “Year Zero: the Silent Death of Cambodia”, entre os 10 documentários mais importantes do século XX.

