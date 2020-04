"Pandemia pode despertar consciência", diz Monja Coen

Do Tutaméia – “Depois de passar as primeiras angústias, a situação vai se estabilizar. Começa a haver um movimento de solidariedade. Se a pandemia servir para o despertar da consciência humana, é a coisa mais importante que pode acontecer. Esse vírus pode fazer com que percebamos isso, que estamos todos interligados. Utopia? Talvez, mas a utopia é o que leva a mudanças. Temos oportunidade de despertar para uma consciência mais elevada”.

Palavras da monja Coen em entrevista ao TUTAMÉIA (acompanhe no vídeo acima e inscreva-se no TUTAMÉIA TV).

A líder budista diz estar muito descontente com Bolsonaro, que “é fruto de uma sociedade de violência”, avalia. Condena as carreatas que pedem a volta ao trabalho, afirma: “É por ganância, querem matar as pessoas. Fazer as pessoas correrem risco é assassinato. O egoísmo está destruindo tudo”.

Leia a íntegra no Tutaméia e assista o vídeo:

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso