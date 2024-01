Pepe Escobar prevê derrota do Ocidente, com ascensão de Rússia e China

Analista geopolítico analisa o livro do francês Emmanuel Todd, que antecipa o colapso do Império edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – No mais recente episódio do Pepe Café , o analista geopolítico Pepe Escobar oferece uma visão intrigante sobre o cenário político das próximas décadas, com uma previsão ousada: a derrota do Ocidente. O episódio centra-se no novo livro do historiador francês Emmanuel Todd, lançando luz sobre as dinâmicas entre o Ocidente e a Rússia e delineando um futuro de reconciliação entre essas potências.

Escobar mergulha na cultura política norte-americana e na decadência governamental europeia, expondo as falhas que podem levar à derrocada do Ocidente. O analista desenvolve a ideia de Todd sobre a necessidade de reconciliação entre a Rússia e a Europa, com foco especial na Alemanha. Ele antecipa que o descongelamento das relações bilaterais é uma inevitabilidade nas próximas décadas, apontando para uma possível virada na dinâmica geopolítica.

continua após o anúncio

O episódio também explora o conflito Rússia-Ucrânia, desvelando o verdadeiro motivo por trás do embate. Escobar traça paralelos entre a Rússia e os Estados Unidos, revelando que o confronto vai além das fronteiras ucranianas, transformando-se em uma guerra OTAN-Rússia. Essa análise oferece uma perspectiva única sobre as complexas relações geopolíticas em jogo na Eurásia.

Além disso, Pepe Escobar dedica atenção especial às organizações internacionais que desempenham um papel crucial na busca por um mundo mais justo e multipolar. Ele examina como essas entidades podem influenciar o equilíbrio global de poder e o estabelecimento de relações mais equitativas entre as nações. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: