Por que Bob Kennedy foi assassinado em 1968

Muitas pessoas continuam a debater sobre as circunstâncias e motivações por trás do assassinato de Robert F. Kennedy edit

Apoie o 247

ICL

247 — Robert F. Kennedy, também conhecido como Bob Kennedy, foi assassinado em 5 de junho de 1968 em Los Angeles, Califórnia, enquanto concorria à presidência dos Estados Unidos. O assassino foi Sirhan Sirhan, um palestino de 24 anos que disparou vários tiros contra Kennedy enquanto ele estava cumprimentando seus apoiadores em um hotel.

As motivações por trás do assassinato de Kennedy ainda são debatidas e controversas. Algumas teorias sugerem que Sirhan Sirhan agiu sozinho e foi motivado por suas próprias crenças políticas e antissemitismo. Outras teorias sugerem que Sirhan foi manipulado ou controlado por organizações maiores, como o governo ou grupos políticos, para assassinar Kennedy.

Após uma investigação, Sirhan Sirhan foi condenado pelo assassinato de Kennedy e recebeu uma sentença de prisão perpétua. No entanto, muitas pessoas continuam a debater sobre as circunstâncias e motivações por trás do assassinato de Robert F. Kennedy.

Bob Kennedy pretendia acabar com a Guerra do Vietnã?

Sim, Robert F. Kennedy era um crítico ferrenho da Guerra do Vietnã e, como candidato à presidência dos Estados Unidos em 1968, ele prometeu encerrar a guerra. Kennedy acreditava que a guerra era um erro e que os Estados Unidos deveriam retirar suas tropas e buscar uma solução diplomática para o conflito.

Ele também criticou a política externa do governo Johnson em relação à guerra, argumentando que os Estados Unidos deveriam estar trabalhando para trazer a paz, em vez de continuar uma guerra prolongada e desgastante. Infelizmente, Kennedy foi assassinado antes de ter a chance de colocar em prática sua visão para o fim da guerra.

Robert F. Kennedy Jr concorre à presidência dos EUA como democrata

Robert F. Kennedy Jr., filho do senador assassinado Robert F. Kennedy e sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, apresentou a documentação eleitoral necessária para concorrer à presidência dos EUA em 2024 como candidato democrata, disputando com o atual presidente, Joe Biden, para ser o candidato do partido.

Embora seja um ativista ambiental conhecido, Kennedy é considerado um outsider na corrida eleitoral democrata devido às suas opiniões divergentes do restante do Partido Democrata. Por exemplo, ele tem uma opinião considerada “negacionista” à respeito das vacinas contra a Covid-19, o que o fez ter sua conta no Instagram suspensa em 2021.

Kennedy anunciou no Twitter em março que estava considerando concorrer à presidência, com sua principal prioridade sendo acabar com a “fusão corrupta” entre Estado e poder corporativo.

A corrida presidencial democrata também incluiu Marianne Williamson como candidata em março. Enquanto isso, o atual presidente Joe Biden ainda não anunciou formalmente sua candidatura à reeleição, mas espera-se que o faça nos próximos meses, segundo a CBS News.

(Artigo escrito com ajuda de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.