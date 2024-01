Singer vê Lula pressionado a manter austeridade fiscal e relaciona crise democrática à crise do capitalismo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Na última edição do programa "A Terra é Redonda", o professor André Singer abordou os desafios econômicos e as pressões enfrentadas pelo presidente Lula em relação à responsabilidade fiscal. Ao traçar um panorama desde o período lulista até os eventos mais recentes, Singer falou sobre a crise da democracia, associada à crise do capitalismo, e as pressões que o presidente Lula recebe para manter um programa de austeridade fiscal.

Singer observou que, após o primeiro período lulista, encerrado em 2014, o Brasil enfrentou um retrocesso social. Ele ressaltou a perda de dinamismo econômico e enfatizou que, diante dessa situação, qualquer perda, como a de dinamismo, poderia cobrar um preço político, centrando o debate na democracia.

continua após o anúncio

A entrevista explorou a transição ocorrida em 2008, com uma análise sobre a intensa desregulamentação financeira e suas implicações políticas e econômicas. O convidado discutiu a formação de um fenômeno autocrático de viés fascista no Brasil, evidenciando a concentração de poder e a conexão de diferentes setores da sociedade.

Singer abordou o realinhamento político em 2006, destacando a resiliência do lulismo, especialmente nas eleições de 2022. Ele também trouxe à tona a dificuldade em lidar com problemas estruturais, como a elevada população carcerária. A entrevista explorou temas como o investimento público, restrições fiscais e o papel da burguesia na configuração do cenário político brasileiro.

continua após o anúncio

O ponto focal da conversa foi a discussão sobre as pressões sobre o presidente Lula para manter a responsabilidade fiscal. Singer encerrou a entrevista ressaltando a transformação do Congresso e a relevância do debate sobre a democracia em um contexto de desafios econômicos e políticos. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: