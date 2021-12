Tatiana Roque defende novo pacto entre ciência e política

A matemática e professora, em entrevista à TV 247, mostra que, para voltarmos a ter fé na vida, é necessário contar com a tecnologia e ressignificar a política e a economia. Assista edit

247 - A matemática e professora Tatiana Roque, que acaba de lançar o livro “O dia em que voltamos de Marte, uma história da ciência e do poder com pistas para um novo presente”, mostra em entrevista à TV 247 como a ciência e a política podem criar novos pactos para voltarmos a acreditar na vida no planeta.

“A tecnologia sozinha não vai resolver o problema das mudanças climáticas”, afirmou, em participação no programa Estação Sabiá, apresentado por Regina Zappa.

“Vamos precisar de mudanças políticas e econômicas radicais. A solução é política, não é tecnológica, embora a tecnologia seja muito importante. Temos que repensar nossos sistemas políticos, nossos meios de produção, a reforma agrária. Precisamos refundar o sistema econômico”, completou.

