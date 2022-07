Xi diz que marxismo mostra nova vitalidade no século 21

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que a filosofia marxista vem demonstrando uma nova vitalidade no século 21, e pediu a todos os partidos políticos marxistas que tornem essa teoria relevante para as condições nacionais atuais.

Falando durante o Fórum Mundial de Partidos Políticos Marxistas, em Pequim, nesta quinta-feira, 28, Xi classificou o marxismo como um "teoria aberta e em desenvolvimento".

Só quando se adapta às condições específicas de cada país é que pode enraizar-se num país, e só quando se mantém a par dos tempos pode ser cheia de vitalidade, observou Xi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele disse que o marxismo no século 21 vem abrindo novos horizontes e demonstrando cada vez mais uma nova vitalidade, graças à árdua exploração e esforços conjuntos dos partidos políticos marxistas de todos os países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi disse que o PCCh vem integrando os princípios básicos do marxismo com as condições específicas da China e a cultura tradicional chinesa, adaptando essa filosofia ao contexto e aos tempos atuais, avançando assim no caminho em direção ao socialismo com características chinesas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi disse ainda que o PCCh está pronto para fortalecer os intercâmbios e o diálogo com os partidos políticos marxistas em outros países, continuando a enriquecer e desenvolver o marxismo, na construção de uma humanidade com destino compartilhado.

O fórum é organizado pelo Departamento Internacional do Comitê Central do PCC. Mais de 300 representantes de mais de 100 partidos políticos marxistas e de esquerda e organizações políticas em mais de 70 países participaram virtualmente do fórum. (Com Xinhua).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.