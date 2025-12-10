Abiquim assume venda do Gpolarol e reforça proteção ao trabalhador

247 - A Abiquim anunciou um passo inédito em sua trajetória ao assumir, pela primeira vez, a venda exclusiva de um produto no Brasil. Segundo informações divulgadas pela própria Associação, a entidade passa a comercializar o Gpolarol®, uma solução de primeira resposta reconhecida internacionalmente por sua capacidade de neutralizar e interromper queimaduras químicas no corpo.

O Gpolarol®, atualmente produzido pelo Laboratório Hazmat, no Chile, chegou ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2025 pela Importadora Easy MD, após obter registro da Anvisa em 2024. A tecnologia tem uso prioritário em ambientes industriais que lidam com substâncias perigosas, como os setores químico, de mineração, celulose e petróleo.

Yhebert Gouveia Afonso, vice-presidente de Operações e Conformidade da Abiquim, destacou que a entrada da entidade como representante exclusiva reforça o compromisso com a segurança no ambiente de trabalho. “O ingresso da Abiquim como única vendedora do Gpolarol® – marca exclusiva para o mercado brasileiro – reforça nosso compromisso com a saúde e segurança do trabalhador e amplia o acesso do País a tecnologias eficazes para resposta rápida em situações de risco químico”, afirmou.

O que é o Gpolarol® e qual sua importância

Classificado como dispositivo médico de classe II, o Gpolarol® pertence à categoria de produtos de risco moderado submetidos a padrões rigorosos de qualidade. Não exerce ação farmacológica no organismo, mas foi projetado para reduzir danos em acidentes com agentes químicos.

A solução é não tóxica e indicada como primeiro sistema de lavagem de emergência em casos que envolvem ácidos, bases, substâncias corrosivas e irritantes, oxidantes ou redutores. Sua eficácia deriva de propriedades multivalentes que permitem atuação rápida e abrangente:

Quelante : encapsula partículas químicas e impede que sigam reagindo com o tecido;

: encapsula partículas químicas e impede que sigam reagindo com o tecido; Anfótero : reage com substâncias que desequilibram o pH;

: reage com substâncias que desequilibram o pH; Hipertônica : favorece a retirada do agente agressor ao provocar fluxo inverso de penetração;

: favorece a retirada do agente agressor ao provocar fluxo inverso de penetração; Polivalente : age sobre ampla gama de produtos, incluindo solventes, corrosivos e irritantes;

: age sobre ampla gama de produtos, incluindo solventes, corrosivos e irritantes; Segura: não causa irritação e pode ser aplicada mesmo sem confirmação prévia do tipo de exposição.

Além das certificações internacionais, o produto possui registro da Anvisa e atende normas como a ISO 13485, validando seus padrões de segurança.

Nebulização: tecnologia que evita novos danos

O diferencial do Gpolarol® está no atuador capaz de aplicar a solução por meio de névoa pulverizada, evitando traumatismos, especialmente na região dos olhos. A aplicação suave, homogênea e precisa permite cobrir áreas extensas do corpo e acelerar o processo de descontaminação.

Diferentemente de dispositivos tradicionais que exigem frascos distintos para partes específicas do corpo ou tipos de substâncias, o Gpolarol® se destaca pela versatilidade: um único produto atende praticamente todos os agentes químicos e pode ser utilizado em qualquer área corporal. Essa simplificação reduz o tempo de resposta, minimiza erros em cenários de alta pressão e facilita a adoção de protocolos unificados em plantas industriais.

Logística nacional e maior competitividade

Com estoques mantidos no Brasil, o Gpolarol® passa a oferecer mais agilidade na entrega e condições econômicas mais vantajosas para empresas que precisam reforçar seus planos de segurança. A exclusividade de venda pela Abiquim deve ampliar a disponibilidade do produto e aumentar sua competitividade no mercado, fortalecendo estratégias de prevenção e resposta rápida a acidentes químicos nas indústrias do país.