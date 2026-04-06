BNDES financia linha 100% digitalizada de envase de garrafas pet

247 - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 102 milhões para a Uberlândia Refrescos, engarrafadora do sistema The Coca-Cola Company, com o objetivo de implantar uma linha de envase de bebidas em garrafa PET totalmente digitalizada. O projeto será desenvolvido em Uberlândia e é considerado pioneiro no Brasil no segmento de bebidas.

O crédito foi concedido por meio da linha BNDES Mais Inovação e representa 63% do investimento total previsto. A iniciativa integra a construção do novo polo industrial da empresa, projetado para se tornar o mais sustentável entre os fabricantes da Coca-Cola no mundo.

A nova linha de produção será marcada pela comunicação em tempo real entre máquinas, além da coleta e análise simultânea de dados — um modelo ainda inédito na indústria brasileira de bebidas. Totalmente automatizado, o sistema promete ganhos expressivos de eficiência: redução de cerca de 10% no consumo de água por litro produzido, economia de 10% a 15% de energia, diminuição de 35,5% nos custos de produção e redução de até 90% no tempo de trocas operacionais. A conclusão das obras está prevista para 2026.

O projeto integra o Complexo Industrial Alexandre Biagi, que foi concebido como referência global em sustentabilidade. A unidade deverá ser a primeira da Coca-Cola no mundo a conquistar simultaneamente as certificações LEED Platinum e LEED Zero em quatro categorias: energia, carbono, resíduos e água. Entre os diferenciais estão a captação de água da chuva e o tratamento completo dos efluentes, permitindo sua reutilização no processo produtivo. Após a conclusão, a capacidade produtiva da empresa será ampliada em 72%, com a criação de 89 novos empregos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o caráter estratégico da iniciativa para a indústria nacional. “Este projeto simboliza o que a Nova Indústria Brasil pretende impulsionar: tecnologia de ponta, digitalização em escala e sustentabilidade como eixo estratégico de competitividade. Ao apoiar a primeira linha de envase 100% digitalizada do setor de bebidas no país, o BNDES contribui para que a indústria brasileira avance em produtividade, eficiência energética e uso racional de recursos, consolidando um padrão mais moderno, seguro e inovador de manufatura”, afirmou.

Já o CEO da Uberlândia Refrescos, Alexandre Biagi, ressaltou o impacto global do investimento. “Este projeto consolida a Uberlândia Refrescos como referência global em inovação e sustentabilidade dentro do Sistema Coca-Cola, com uma linha de envase 100% digitalizada, uso intensivo de energia renovável e soluções que elevam os padrões de eficiência, segurança e responsabilidade ambiental. É um investimento que conecta tecnologia de ponta, cuidado com o planeta e desenvolvimento para a região”, declarou.

Perfil da empresa

Com sede em Uberlândia, a Uberlândia Refrescos atua há cerca de 50 anos nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. A empresa atende aproximadamente 2,5 milhões de consumidores e 26 mil clientes, mantendo um portfólio diversificado de bebidas.

A companhia conta com quase 3 mil colaboradores, entre empregos diretos e indiretos, e adota políticas voltadas à valorização da diversidade e à promoção de um ambiente de trabalho colaborativo. Reconhecida por suas práticas socioambientais, acumula certificações como ESG Excellence, LEED (incluindo as categorias Zero Água, Energia, Resíduos e Carbono), além das normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e FSSC 22000, voltadas à qualidade, gestão ambiental, segurança ocupacional e segurança de alimentos.

A empresa também possui selos como Empresa Amiga da Criança e Empresa Cidadã, reforçando o compromisso com responsabilidade social, inovação e desenvolvimento sustentável.