BNDES Mais Inovação já aprovou R$ 2,7 bilhões para modernização industrial

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 2,7 bilhões em financiamentos pelo BNDES Mais Inovação – Difusão Tecnológica, linha voltada à adoção de tecnologias da chamada indústria 4.0. As informações foram divulgadas pelo próprio BNDES, que detalhou o avanço da política de modernização industrial anunciada no fim de agosto.

Segundo o banco, desde o lançamento da linha já foram protocolados R$ 5 bilhões em pedidos de crédito por empresas de todos os portes e regiões do país. Metade dos recursos aprovados até agora beneficia micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). As condições financeiras, com taxa a partir de 7,5% ao ano, valem até 31 de dezembro. O acesso deve ser feito por meio das instituições financeiras com as quais as empresas já mantêm relacionamento.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destaca que a linha reforça o compromisso da Nova Indústria Brasil com a digitalização e a inovação. “O BNDES está impulsionando a modernização da indústria brasileira, com estímulo à incorporação de tecnologias em robótica, inteligência artificial e computação na nuvem, entre outras, como parte do eixo de inovação e digitalização da Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo do presidente Lula”, afirma. Segundo ele, “a finalidade é melhorar a produtividade das empresas, expandir a produção e ampliar mercados”.

Para o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, o programa cumpre um papel estratégico ao aproximar o setor produtivo do novo ciclo tecnológico global. “A Nova Indústria Brasil tem essa preocupação em colocar a indústria brasileira em um novo patamar, uma indústria que seja mais inovadora, é digital, mais verde, mais exportadora, mais produtiva”, ressalta. Ele também enfatiza o estímulo à produção nacional: “E tem sempre questão de ter o conteúdo local: são máquinas e equipamentos nacionais que ajudam também a fortalecer a indústria de bens de capital, a vender seus produtos aqui, internamente”.

Recursos chegam a empresas de todos os estados

Os financiamentos aprovados contemplam empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal. Os maiores volumes destinam-se a São Paulo (R$ 954,8 milhões), Minas Gerais (R$ 501,5 milhões), Santa Catarina (R$ 311,1 milhões), Paraná (R$ 250 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 138,5 milhões), Goiás (R$ 93,6 milhões), Mato Grosso do Sul (R$ 87,7 milhões) e Bahia (R$ 60,7 milhões).

Entre as empresas atendidas, a Oggi Sorvetes, sediada em São Bernardo do Campo (SP), recebeu aprovação de R$ 15 milhões para adquirir máquinas, equipamentos inovadores e serviços tecnológicos. O investimento permitirá modernizar as unidades de Abreu e Lima (PE) e Barra do Piraí (RJ), além de estruturar um novo centro de distribuição no Rio de Janeiro. A empresa, que concentra suas vendas por meio de um modelo de franquias desde 2015, busca ampliar sua capacidade produtiva e logística.

Outra beneficiada é a Metalúrgica Riosulense S.A., fundada em 1946 e localizada em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí (SC). O BNDES autorizou R$ 20 milhões para a compra de novos equipamentos destinados à modernização de sua planta industrial. A empresa fabrica componentes para motores de veículos leves, utilitários, caminhões, máquinas agrícolas, motocicletas e também atende os setores ferroviário e naval.

Já a Sampaio Distribuidora de Aço Ltda. terá acesso a R$ 23,77 milhões para modernizar sua unidade de Araquari, na Região Metropolitana de Joinville (SC), e implantar uma nova planta em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. A companhia atua no beneficiamento e distribuição de bobinas, chapas, tubos e perfis de aço, insumos que abastecem segmentos como metalmecânico, automotivo, construção civil, fabricação de bicicletas e móveis de metal.