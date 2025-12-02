Magda Chambriard projeta aumentar capacidade de refino do Brasil para 400 mil barris/dia

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira (2) que a estatal planeja elevar a capacidade de refino do país para 400 mil barris de petróleo por dia até 2030, com destaque para a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), de onde fez o anúncio durante uma cerimônia sobre novos investimentos na Rnest.

"A Rnest refinaria mais moderna do parque da Petrobras", disse Chambriard, destacando que a expansão prevista exigirá investimentos também nos setores portuários e ferroviários.

De acordo com Chambriard, a Rnest poderá ultrapassar 200 mil barris de petróleo refinado por dia em produção.

Mais cedo, o Palácio do Planalto informou em nota que a Petrobras vai investir cerca de R$ 12 bilhões para a conclusão do Trem 2 e outras atividades de manutenção do Trem 1, o que deve adicionar 130 mil barris por dia de capacidade de processamento da Rnest. A estimativa é que a refinaria alcance, ao fim do projeto, em 2029, 260 mil barris diários.

A Rnest também se destaca por incorporar a sustentabilidade em sua agenda, com a previsão da instalação de uma usina fotovoltáica, reduzindo a utilização de gás natural nas operações.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Rnest se tornará a segunda principal refinaria do país.