Presidente da Abiquim e líderes do setor petroquímico projetam forte expansão e pedem barreiras para proteger a atividade

Por Leonardo Sobreira (247) - O presidente-executivo da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), André Passos Cordeiro, liderou um evento em São Paulo que reuniu, na noite de quinta-feira (6), autoridades, federais e estaduais, além de dezenas dos principais líderes do setor petroquímico no país.

Cordeiro apresentou, à audiência estrelada do Theatro Municipal de São Paulo, na capital paulista, no evento promovido pela Abiquim, e apoiado por Petrobras, Braskem e o governo federal, a nova logomarca e assinatura de missão da associação: "A química que nos une".

A cerimônia ocorre por ocasião do encontro anual da Indústria Química (Enaiq). Em seus discursos, os líderes industriais destacaram que o setor deseja tornar o país, de sexto, a terceiro no setor petroquímico mundial, apostando em especial na inovação em sustentabilidade.

Cordeiro ressaltou que um dos principais desafios a serem enfrentados é a tensão comercial global, o que exige, segundo ele, novas barreiras protetivas à indústria nacional.

"A transformação é sem volta, incorporando produtos seguros e inovadores para a vida humana em todos os segmentos industriais", disse Cordeiro, apontando para a descarbonização da economia como um eixo central, e uma grande oportunidade de negócios.

Ele destacou que importantes conquistas foram obtidas nos últimos anos, citando a elevação do imposto de importação para uma ampla gama de produtos químicos.

"Produtos estrangeiros praticam concorrência desleal", frisou, ao cobrar vigilância diante de possíveis práticas anticomerciais.

Ao listar as conquistas do setor, ele mencionou ainda a redução do custo de aquisição das matérias-primas e as novas políticas de fomento, como o Presiq (Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química), aprovado pela Câmara dos Deputados.

O programa, detalhou, poderia impulsionar o Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 112 bilhões de reais. Ele pediu ao Senado que aprove a medida ainda este ano.

Ao destacar o papel da sustentabilidade no setor petroquímico, ele afirmou que a agenda verde "atravessa nossos processos e é uma oportunidade de negócio". "A industria química esta pronta para liderar a transição para uma economia de baixo carbono", afirmou, antes de apresentar as novas logomarca e assinatura da Abiquim (A química que nos une).