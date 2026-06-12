Produção e vendas de veículos crescem e atingem melhor maio em sete anos

247 - A indústria automotiva brasileira registrou em maio seu melhor desempenho para o mês nos últimos sete anos, com crescimento tanto na produção quanto nas vendas de veículos. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

De acordo com informações publicadas pela Reuters com base no levantamento da entidade, a produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus alcançou 253,5 mil unidades em maio, resultado 6,3% superior ao registrado em abril.

Na comparação com maio de 2025, o avanço foi ainda mais expressivo: 15,2%. Com isso, a produção acumulada nos cinco primeiros meses de 2026 chegou a 1,13 milhão de veículos, volume 7,1% maior que o observado no mesmo período do ano anterior. O resultado também marca a superação da marca de 1 milhão de unidades produzidas um mês antes do que ocorreu em 2025.

Vendas aceleram e superam projeções

O mercado interno também apresentou forte desempenho. Os licenciamentos de veículos somaram 274,7 mil unidades em maio, crescimento de 10,6% em relação a abril e de 21,7% na comparação anual.

No acumulado de janeiro a maio, os emplacamentos atingiram 1,15 milhão de unidades, uma expansão de 16,4% frente ao mesmo período do ano passado. Segundo a Anfavea, o ritmo das vendas está acima das projeções inicialmente traçadas pelo setor para 2026.

Outro destaque foi a média diária de comercialização, que alcançou 13,7 mil veículos em maio, o melhor resultado desde dezembro de 2014, reforçando o aquecimento da demanda no mercado brasileiro.

Eletrificados ganham espaço

Os veículos eletrificados tiveram participação recorde nas vendas do mês. Em maio, essa categoria respondeu por 19,5% de todos os veículos comercializados no país, evidenciando a crescente adesão dos consumidores a modelos com tecnologias de eletrificação.

O avanço dos eletrificados tem sido apontado como um dos fatores que contribuem para o desempenho positivo do mercado automotivo, em um contexto de ampliação da oferta de modelos e maior interesse dos consumidores por alternativas de menor emissão de poluentes.

O resultado reforça uma tendência observada nos últimos anos, com a expansão gradual da presença de veículos híbridos e elétricos no mercado nacional.

Exportações seguem em queda

Apesar do cenário favorável para produção e vendas domésticas, as exportações de veículos apresentaram retração em maio. As montadoras embarcaram 37,4 mil unidades para o exterior, número 13,4% inferior ao registrado em abril.

Na comparação com maio de 2025, a queda foi ainda mais acentuada, atingindo 29,9%, segundo os dados da Anfavea.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, as exportações totalizaram 179,9 mil veículos, resultado 20% menor que o observado no mesmo período do ano passado, indicando que o mercado externo continua sendo um desafio para a indústria automotiva brasileira.