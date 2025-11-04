Lula diz que seria “líder mentiroso” se esperasse COP para anunciar teste na Margem Equatorial

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (4) que seria “um líder falso e mentiroso” se tivesse adiado o anúncio do teste de exploração de petróleo na Margem Equatorial, no Amapá, até a realização da COP30, a conferência climática da ONU que acontecerá neste mês em Belém. As declarações foram dadas durante entrevista a jornalistas na capital paraense.

Segundo Lula, a decisão do governo de autorizar a Petrobras a realizar apenas um teste exploratório demonstra transparência e compromisso com o debate ambiental, sem esconder informações relevantes da sociedade.

“Se eu fosse um líder falso e mentiroso, eu esperaria passar a COP para anunciar”, afirmou o presidente, ao defender a antecipação do comunicado. Ele ressaltou que a autorização concedida à Petrobras se restringe a um estudo inicial e que, caso o resultado confirme a presença de petróleo, um novo processo de licenciamento ambiental será necessário antes de qualquer exploração comercial.

“Temos autorização para fazer o teste. Se a gente encontrar o petróleo que se pensa que tem, vai ter que começar tudo outra vez para dar licença”, explicou Lula, enfatizando que o governo seguirá os trâmites legais e ambientais estabelecidos para o setor energético.