      5 estados estão com alerta para chuvas, com possibilidade elevada de transtornos; confira

      O alerta divulgado aponta possibilidade elevada de transtornos

      Inmet emite alerta vermelho para chuvas no Rio Grande do Sul (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

      247 - A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve provocar chuva forte, persistente e volumosa em Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso até domingo (7). O alerta foi divulgado pelo Climatempo. O episódio marca a primeira semana de dezembro com condições típicas de tempo severo e risco elevado de impactos.

      A ZCAS é um dos sistemas meteorológicos mais característicos do verão brasileiro, responsável por organizar um corredor de nebulosidade densa que pode permanecer estacionado por vários dias. Essa combinação favorece a formação contínua de nuvens de grande desenvolvimento e tempestades sucessivas. Segundo o Climatempo, o volume de chuva acumulada pode ultrapassar 100 milímetros no período, especialmente entre quinta-feira e sábado.

      Meteorologistas explicam que a ZCAS ocorre quando uma frente fria semi-estacionária na costa interage com ventos em médios e altos níveis da atmosfera, formando um sistema de grande extensão territorial. Sempre que esse padrão se estabelece, o risco de chuva volumosa, enchentes e deslizamentos aumenta de forma significativa.

      Riscos previstos
      O alerta divulgado aponta possibilidade elevada de transtornos, especialmente em áreas urbanas e regiões com histórico de vulnerabilidade. Entre os principais riscos estão:
      alagamentos rápidos, principalmente em cidades com drenagem deficiente;
      deslizamentos de terra em encostas, com destaque para MG, ES e BA;
      elevação repentina de córregos e rios, podendo causar transbordamentos localizados;
      dificuldades de deslocamento em estradas e vias urbanas devido à chuva persistente.

      As autoridades estaduais e municipais estão sendo orientadas a monitorar áreas sensíveis e reforçar medidas preventivas, já que a manutenção da ZCAS até domingo mantém o risco elevado durante todo o período.Caso deseje, posso complementar com mapas, contexto climático ou explicações adicionais sobre a formação da ZCAS.

