8 estados estão em alerta máximo para onda de calor; confira a previsão completa

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um alerta de perigo para a atuação de uma intensa onda de calor em oito estados brasileiros. O aviso, classificado pela cor laranja, vale inicialmente até as 18h desta sexta-feira (26) e pode ser prorrogado. As informações foram divulgadas pelo Climatempo.

O alerta inclui áreas do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com o Inmet, uma onda de calor é caracterizada pela elevação das temperaturas em pelo menos 5°C acima da média, por três a cinco dias consecutivos, condição que aumenta significativamente os riscos à saúde.

Nas regiões mais atingidas, especialmente no Sudeste, o calor extremo já domina há vários dias. Em São Paulo, a estação do Mirante de Santana registrou 35,9°C às 16h desta quinta-feira (25), a maior temperatura do ano na capital. No ranking das maiores temperaturas da última quarta-feira (24), quatro das cinco cidades com registros mais altos estão no Sudeste, com destaque para Registro (SP), que marcou 39,7°C, e Morretes (PR), com 39,5°C.

Além do calor extremo, o Inmet também emitiu alerta para tempestades no Sul do país. Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem registrar chuvas intensas nesta sexta-feira, dias após episódios de ventos superiores a 100 km/h e a formação de tornados.

Especialistas reforçam que a combinação entre calor forte e instabilidades aumenta o potencial de tempestades severas. Ao mesmo tempo, o estresse térmico prolongado pode provocar desidratação, mal-estar, desmaios e quadros graves de insolação.

Dicas para evitar exposição excessiva ao sol

Com o avanço da onda de calor, médicos e meteorologistas reforçam recomendações para reduzir riscos à saúde:

Evite o sol entre 10h e 16h , quando a radiação ultravioleta atinge seu pico. Nos dias de onda de calor, esse intervalo pode se estender até 17h.

, quando a radiação ultravioleta atinge seu pico. Nos dias de onda de calor, esse intervalo pode se estender até 17h. Use protetor solar com fator adequado e reaplique a cada duas horas.

com fator adequado e reaplique a cada duas horas. Hidrate-se frequentemente , mesmo sem sede, priorizando água e bebidas isotônicas.

, mesmo sem sede, priorizando água e bebidas isotônicas. Use roupas leves , preferencialmente de algodão, chapéus e óculos com proteção UV.

, preferencialmente de algodão, chapéus e óculos com proteção UV. Prefira ambientes arejados ou climatizados , evitando atividades físicas intensas ao ar livre.

, evitando atividades físicas intensas ao ar livre. Nunca deixe crianças ou animais dentro de veículos fechados, mesmo por poucos minutos.

O que fazer em caso de insolação

A insolação é uma emergência médica causada pela elevação extrema da temperatura corporal. Os principais sintomas incluem dor de cabeça intensa, tontura, náuseas, pele muito quente e seca, confusão mental e, em casos graves, perda de consciência.

Se uma pessoa apresentar sinais de insolação:

Retire-a imediatamente do sol e coloque em um local fresco e ventilado. Aplique compressas frias nas axilas, nuca e virilha, ou utilize toalhas umedecidas. Ofereça água fresca, desde que a pessoa esteja consciente e consiga engolir. Afrouxe roupas e mantenha a pessoa deitada com a cabeça elevada. Acione o socorro médico (SAMU – 192), especialmente se houver desorientação, vômitos persistentes ou desmaio.

O atendimento rápido é essencial para evitar danos neurológicos e complicações graves.