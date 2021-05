Abril de 2021 atinge maior índice de desmatamento da Amazônia para o mês desde 2015

247 - Abril de 2021 foi o mês com maiores taxas de desmatamento na Amazônia, segundo dados do Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Este foi o pior abril da série histórica, medida desde 2015, segundo a Folha de S. Paulo.

Mais de 580 km² da floresta amazônica foram destruídos no mês passado, o que representa um aumento de quase 43% no desmatamento em relação a abril de 2020, que teve 406 km² devastados.

Os números de abril de 2021 devem ser ainda maiores, visto que os dados divulgados foram coletados até o dia 29.

