"Acabou a era militar. Cargos serão ocupados por indígenas", diz Sônia Guajajara, futura ministra dos Povos Indígenas

247 - Futura ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (Psol) afirmou à Folha de S. Paulo que a Funai (Fundação Nacional do Índio) será "desmilitarizada" em seu governo.

"Acabou a era militar, são novos tempos. Esses cargos serão ocupados por indígenas ou por pessoas não indígenas indicadas pelos indígenas", declarou.

No governo Jair Bolsonaro (PL), a Funai foi ocupada por policiais e militares nos principais cargos estratégicos.

A futura ministra afirmou que se manterá contrária ao "modelo totalmente predatório" do agronegócio e da mineração e ainda falou, ao jornal O Globo, que o processo para demarcação de terras indígenas não mais passará pelo Ministério da Justiça. "Teremos com a pasta apenas ações transversais com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para garantir as ações de retirada e pedidos de operações que, claro, terão que passar pela Justiça".

