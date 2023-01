Alckmin e Marina discutirão volta do Conselho da Amazônia Legal para Meio Ambiente

Desde 2020, o Conselho pertence à estrutura da Vice-Presidência, quando Jair Bolsonaro o retirou do Meio Ambiente e restringiu os contatos com os governadores da Amazônia Legal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra Marina Silva (Rede-SP) discutirá com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na próxima semana, a transferência do Conselho da Amazônia Legal para a pasta do Meio Ambiente, informa a coluna do Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Desde 2020, o Conselho pertence à estrutura da Vice-Presidência, quando Jair Bolsonaro (PL) o retirou do Meio Ambiente e restringiu os contatos com os governadores da Amazônia Legal.

>>> Em vez de 'boiadas', Marina Silva quer espalhar políticas públicas e agenda ambiental por todo o governo

Aliados de Alckmin, no entanto, avaliam que, por estar também no comando do Ministério da Indústria e Comércio, o vice de Lula acumulará muitas funções.

Do lado de Marina, pessoas próximas à ministra "ponderam os prós e contras da transferência", segundo a coluna. Há o entendimento de que o Conselho, de fato, está mais alinhado à agenda do Meio Ambiente. Contudo, também existe a visão de que a Vice-Presidência tem "maior poder de articulação política" com governadores da Amazônia Legal.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.