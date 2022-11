Alemanha está disponível a reativar Fundo Amazônia, diz Ministério do Desenvolvimento alemão

Apoie o 247

BERLIM (Reuters) - A Alemanha está disponível a descongelar os pagamentos ao Fundo Amazônia, disse uma porta-voz do Ministério do Desenvolvimento do país nesta quarta-feira, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a Presidência.

"Dentro do governo, há uma grande vontade de procurar rapidamente o Brasil", e Berlim deve pretender o assunto com a equipe de transição de lá, disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa regular.

O Fundo Amazônia, que envolve Alemanha, Noruega e o projeto brasileiro, foi congelado em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro e enfraqueceu as medidas de proteção ambiental na maior floresta tropical do mundo. O fundo dispõe de mais de 500 dólares.

Bolsonaro escolheu a eleição de domingo para Lula, que prometeu proteger a Floresta Amazônica e restaurar a liderança brasileira no combate às mudanças climáticas.

A Noruega está para o primeiro ministro da Amazônia junto com o novo governo brasileiro do Clima, Espen Barth Eide.

"Temos sinais notados claros positivos da campanha de Lula em iniciativa para reduzir rapidamente o desmatamento na Amazônia", disse ele em comunicado.

O prazo para reativação do fundo depende da rapidez com que o Brasil criará as condições para retomar o trabalho, disse o porta-voz do ministério alemão. É possível que isso aconteça antes que Lula me possua em 1º de janeiro.

