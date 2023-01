Alemanha firma contrato de doação de R$ 200 milhões para Fundo Amazônia

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou com o KfW, o banco estatal de desenvolvimento da Alemanha, antes mesmo da posse do ex-presidente Lula, um contrato de doação de 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) para o Fundo Amazônia.

“O contrato foi assinado em 23 de dezembro de 2022 e a divulgação acordada para o início de 2023, por ocasião da visita do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, ao Brasil”, diz o BNDES em nota, referindo-se à vinda do chefe de Estado alemão para a posse de Lula, no domingo (1º), em Brasília.

O governo norueguês, por sua vez, exaltou os passos dados pela nova gestão Lula para reativar o Fundo Amazônia. O Ministério do Meio Ambiente do país disse ter sinalizado ao governo brasileiro que os recursos da Noruega poderão ser usados novamente para projetos de redução do desmate da floresta.

O Fundo Amazônia, projeto que envolve Alemanha, Noruega e o Brasil, foi congelado em 2019 pelo governo Jair Bolsonaro, enfraquecendo as medidas de proteção ambiental na maior floresta tropical do mundo. Logo após a eleição de Lula, no fim de outubro, Berlim e Oslo já haviam declarado que retomariam as doações assim que a nova gestão federal do Brasil fosse empossada.

Antes de Lula tomar posse, a nova ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sugeriu a John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para o clima, que o país passe a contribuir com o projeto. (Com informações d'O Estado de S. Paulo).

