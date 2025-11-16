Alerta: tempestades com vento de 100 km/h podem atingir 4 estados neste domingo
Inmet alerta para chuva intensa, ventos acima de 100 km/h e risco de granizo; instabilidade pode avançar para outras regiões do país
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (16), um alerta de tempestade severa para municípios de quatro estados brasileiros — Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. As informações são do g1, que corrigiu uma nota anterior ao informar que o aviso não abrange 15 estados, mas apenas essas quatro unidades da federação.
De acordo com o Inmet, uma frente fria intensa avança pela região Sul, associada à formação de um ciclone extratropical próximo à foz do Rio da Prata. A combinação desses sistemas meteorológicos cria condições para chuva forte, rajadas de vento que podem superar os 100 km/h, grande incidência de trovoadas e possibilidade de queda de granizo ao longo do dia.
A instabilidade deve se deslocar rapidamente e, segundo o órgão, pode alcançar áreas do Centro-Oeste e do Sudeste entre domingo e segunda-feira (17). O risco inclui ainda fenômenos localizados e potencialmente perigosos, como tornados e correntes de vento intensas (downbursts). As regiões mais suscetíveis são o sul e o oeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e do Paraná, além do sul do Mato Grosso do Sul.
Segundo César Soares, meteorologista da Climatempo, o cenário atual difere do registrado na semana passada, quando um tornado devastou a cidade de Rio Bento do Iguaçu (PR). De acordo com ele, “se houver formação de algum tornado, ele será de menor potencial”. Ainda assim, especialistas reforçam que o aviso deve ser levado a sério devido à rapidez com que as tempestades podem se formar e atingir áreas urbanas e rurais.
Cidades que podem ser mais afetadas, segundo o Inmet
A orientação do Inmet é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, evite áreas alagadas, busque abrigo seguro durante tempestades e não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas. Em caso de rajadas intensas, o risco de queda de galhos, estruturas e redes elétricas aumenta significativamente.
Autoridades locais permanecem em alerta e podem emitir comunicados adicionais ao longo do dia, a depender do avanço da frente fria e do impacto dos ventos associados ao ciclone extratropical.