Amazônia tem pior taxa de desmatamento em 15 anos com 13.235 km²

247 - A área desmatada na Amazônia Legal no período 2020/2021 foi de 13.235 km², a pior em quinze anos, segundo comunicado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) desta quinta-feira, 18.

A Amazônia brasileira não via uma taxa anual de desmatamento tão alta desde 2006, quando 14.286 km² haviam sido desmatados segundo o sistema Prodes. Segundo o sistema, que mede com precisão a taxa de desmatamento na porção brasileira do bioma, o aumento em relação ao anterior foi de 22%.

Os números encadeiam uma tendência de alta que já dura 4 anos e são referentes ao período de agosto de 2020 a julho de 2021, o chamado ‘ano fiscal’.

O estado onde ocorreu a maior porção do desmate nesse intervalo foi o Pará (5.257 km²), seguido de Amazonas (2.347 km²) e Mato Grosso (2.263 km²), informa reportagem do jornal O Globo.

“A área crítica na região é o entroncamento das rodovias BR-319 e transamazônica, nos municípios de Lábrea e Humaitá. No Pará, os mapas do Inpe mostram, como de costume, muito desmate ao longo da BR-163 e na região de entorno da Terra do Meio”, informa a reportagem.

