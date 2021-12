Após autorizar garimpo de ouro em áreas preservadas na Amazônia, general Heleno defende medida nas redes

O ministro do GSI, Augusto Heleno, defendeu o garimpo na Amazônia e disse que o governo Bolsonaro continuará mapeando riquezas na região para “o bem do Brasil” edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, defendeu o garimpo na Amazônia e disse que o governo Jair Bolsonaro (PL) continuará mapeando riquezas na região para “o bem do Brasil”.

O militar autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente virgem da Amazônia, algo que não acontecia nos últimos dez anos.

A atitude foi tomada no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, do qual o general é secretário-executivo. O órgão aconselha a Presidência da República em temas de Defesa.

O general criticou a Folha de S.Paulo, que o denunciou. Segundo ele, “ignora a Lei 6.634/79 e o Decreto 85.064/80”.

“É legal autorizar a pesquisa/lavra de minerais, na faixa de fronteira, inclusa a Amazônia. Respeitadas a legislação e o meio ambiente, continuaremos a mapear nossas riquezas pelo bem do Brasil e do nosso povo”, afirmou nas redes sociais.

