Artistas pedem ao STF ações contra “pacote da destruição ambiental”

Metrópoles - Em reunião nesta quarta-feira (9/3) com a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), um grupo de mais de 40 artistas brasileiros entregou à Corte um pedido de ações contra o que chamou de “pacote de destruição” socioambiental que se instalou no país, especialmente na Amazônia, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os artistas expuseram preocupações com a destruição da floresta e a guerra aberta contra povos indígenas e comunidades tradicionais, com “grave risco de irreversibilidade”.

“O mundo está aflito com a guerra na Ucrânia, com a pandemia e com a emergência climática. O cenário é de desesperança sobre o futuro da humanidade”, dizem em carta entregue à ministra.

