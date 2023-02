As ações do Ibama serão intensificadas, anuncia Marina Silva em reação ao ataque de garimpeiros

A titular do Meio Ambiente e Mudança do Clima também criticou o atentado contra a uma base operada pelo Ibama na Terra Indígena Ianomâmi edit

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, criticou também o atentado contra a uma base operada pelo Ibama há cerca de duas semanas na aldeia Palimiú, na Terra Indígena Ianomâmi, em Roraima.

"As ações do Ibama na região serão intensificadas. Também solicitei aos ministros da Justiça @FlavioDino e da Defesa reforço da segurança e do apoio logístico na base de Palimiú. Minha solidariedade aos fiscais do Ibama, que fazem um trabalho exemplar na região", escreveu a ministra no Twitter.

