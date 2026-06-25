Até quando vai a onda de frio no país e a chuva no Sudeste?

247 - A massa de ar polar que atua sobre o Brasil ainda mantém o cenário de frio intenso no Sul nesta quinta-feira (25), com registro de geada e possibilidade de temperaturas negativas em áreas serranas e de planalto, mas a tendência é de enfraquecimento gradual ao longo dos próximos dias, seguido por nova mudança no tempo no início da próxima semana. As informações são ds ClimaTempo.

Nesta quinta-feira, o frio segue como destaque principal na Região Sul, onde a massa de ar polar favorece formação de geada em amplas áreas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em pontos mais elevados, há possibilidade de mínimas negativas, com registros próximos de -3°C em áreas do centro-sul paranaense.

Ao longo do dia, apesar do amanhecer rigoroso, o sol aparece na maior parte da região, permitindo elevação lenta das temperaturas durante a tarde. Ainda assim, o frio permanece predominante, especialmente em áreas de maior altitude.

Em Curitiba, há chance de geada nas primeiras horas do dia, com tempo firme e máxima próxima de 14°C. Em Porto Alegre, o cenário também é de estabilidade, com poucas nuvens e máxima em torno de 15°C.

A sexta-feira ainda começa com frio intenso no Sul, com possibilidade de nova formação de geada, mas as temperaturas máximas tendem a subir gradualmente ao longo do dia, indicando enfraquecimento da massa de ar polar. Em municípios do noroeste do Paraná, como Umuarama, os termômetros podem chegar a cerca de 21°C durante a tarde.

No Sudeste, as instabilidades seguem ativas nesta quinta-feira, com previsão de chuva em diferentes áreas do litoral e do interior, incluindo Baixada Santista, litoral norte paulista, leste do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e regiões da Costa Verde e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As pancadas podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento. O risco de temporais é maior em áreas do norte, nordeste e leste paulista, além do litoral norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e litoral fluminense.

No Rio de Janeiro, a previsão indica chuva em diferentes períodos do dia, com possibilidade de intensidade moderada a forte e rajadas de vento que podem chegar a cerca de 50 km/h em áreas do litoral. Em Belo Horizonte, o tempo fica mais estável, com sol pela manhã e aumento de nebulosidade ao longo do dia, além de baixa umidade no norte de Minas Gerais.

A previsão indica ainda que a melhora no tempo no Sudeste deve ser temporária. Entre segunda-feira (29) e terça-feira (30), uma nova frente fria deve avançar pela costa de São Paulo, trazendo novamente chuva para o estado e abrindo caminho para a entrada de outra massa de ar polar.

No Centro-Oeste, o frio ainda atinge principalmente Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso, com possibilidade de geada em áreas do sul e sudoeste sul-mato-grossense e mínimas próximas de 5°C. Já as chuvas podem atingir o norte de Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e regiões do oeste de Mato Grosso, com risco de trovoadas.

Na Região Norte, o ar polar também influencia áreas do sul de Rondônia e do Acre, com madrugadas mais frias, enquanto o calor e a umidade seguem predominando na maior parte da região.

No Nordeste, a chuva se concentra na faixa litorânea, com previsão de precipitações moderadas a fortes entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e litoral norte da Bahia, incluindo trechos entre Salvador e Ilhéus. No interior, o tempo segue seco, com sol forte e baixa umidade do ar em algumas localidades.