Até quando vai a primeira grande onda de frio do ano? Confira a previsão completa

247 - A primeira grande onda de frio de 2026 segue influenciando o tempo no Brasil nesta terça-feira (12), com queda acentuada das temperaturas no Centro-Sul, risco de geada em seis estados e previsão de mudança no padrão climático a partir da segunda metade da semana. As informações são do g1.

De acordo com a previsão divulgada pelo g1, a massa de ar polar que avançou pelo país nos últimos dias deve manter o amanhecer gelado em áreas do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até em parte do Norte pelo menos até quarta-feira (13). Depois disso, o ar frio começa a perder intensidade gradualmente.

O sistema já provocou recordes de baixa temperatura e favoreceu a formação de geada em áreas do Sul. Além de derrubar os termômetros, o ar polar deixa a atmosfera mais seca, o que contribui para o predomínio de sol em boa parte do Centro-Sul do país.

As madrugadas e manhãs continuam sendo os períodos mais frios. Em várias regiões, a amplitude térmica deve ser elevada, com grande diferença entre as temperaturas registradas no início e no fim do dia.

No Sudeste, apesar do avanço do ar frio, algumas áreas ainda devem ter nebulosidade e chuva isolada. A umidade associada à frente fria que passou pelo país no fim de semana mantém instabilidades no Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo.

Segundo a previsão, o tempo mais estável deve predominar no Centro-Sul até quarta-feira. A partir da quinta-feira (14), pancadas isoladas e irregulares podem voltar a ocorrer. A mudança mais expressiva é esperada para sexta-feira (15), com a chegada de uma nova frente fria pelo oceano e a atuação de um cavado meteorológico.

Esses sistemas devem reforçar as instabilidades no Paraná, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A previsão indica acumulados de até 100 milímetros de chuva entre Campo Grande e o interior paulista no período entre quinta-feira e domingo.

A Climatempo aponta risco de geada em seis estados nesta terça-feira: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Em São Mateus do Sul, no Paraná, a mínima prevista é de 0°C.

Também há possibilidade de geada no sul de Mato Grosso do Sul, em pontos do sul paulista e no alto da Serra da Mantiqueira. Em Rio Branco, no Acre, as temperaturas devem ficar quatro graus abaixo da média esperada para maio.

A umidade relativa do ar também preocupa em algumas áreas. No interior de Santa Catarina, no extremo sul do Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, os índices podem ficar abaixo de 30%, condição que exige atenção por causa do tempo seco.

Na cidade de São Paulo, a terça-feira deve ser de sol entre poucas nuvens e tempo firme. A capital paulista pode registrar a menor temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo, com mínima em torno de 7°C e máxima de 22°C.

No Rio de Janeiro, há possibilidade de nevoeiro durante a madrugada, seguido por sol entre poucas nuvens ao longo do dia. A capital fluminense também pode ter novo recorde de temperatura mínima, com máxima prevista de 24°C.

Em Belo Horizonte, a manhã deve ter bastante nebulosidade e possibilidade de chuva fraca, com máxima de 24°C. Porto Alegre e Curitiba devem ter sol predominante e tempo firme, com máxima de 19°C nas duas capitais.

Campo Grande terá sol entre poucas nuvens e tempo seco, com máxima de 23°C. Em Cuiabá, a previsão também é de tempo firme, com sol entre nuvens e máxima de 25°C.

Enquanto o frio predomina no Centro-Sul, o Norte e o Nordeste enfrentam instabilidades provocadas pela combinação de alta umidade, ventos em altos níveis e atuação da Zona de Convergência Intertropical.

No Norte, as pancadas de chuva começam cedo e ganham força ao longo do dia em áreas do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Há risco de temporais e volumes elevados em pontos do norte, noroeste, interior e leste do Amazonas, no sul de Roraima e no sudoeste do Pará.

Manaus exige atenção especial. Entre terça e quarta-feira, a previsão indica acumulado de até 100 milímetros de chuva na capital amazonense.

No Nordeste, a circulação marítima favorece pancadas desde as primeiras horas do dia entre o Rio Grande do Norte e a região de Salvador. A Zona de Convergência Intertropical também reforça a instabilidade na metade norte do Maranhão e do Piauí, além de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e leste de Pernambuco.

O risco de temporais aumenta na faixa litorânea entre Paraíba e Alagoas. A previsão aponta cerca de 150 milímetros de chuva entre terça e quarta-feira em João Pessoa, Maceió e Recife, com maior intensidade na capital pernambucana.

Em São Paulo, o próximo fim de semana deve começar com temperaturas mais amenas e possibilidade de chuva isolada na capital. A chegada da nova frente fria marca uma mudança no tempo após dias de frio intenso, céu aberto e ar seco em grande parte do Centro-Sul.