Avião de cientistas alemães sobrevoará Amazônia a 15 km de altitude por dois meses

247 - O avião de pesquisa Halo chegou na última quinta-feira (1) no aeroporto de Manaus (AM) para estudar a interação da floresta amazônica com a alta atmosfera. A partir deste domingo (4), a aeronave do Centro Aeroespacial da Alemanha (DLR) passará 50 dias sobrevoando a Amazônia até 15 quilômetros (km) de altitude.

De acordo com informações publicadas neste domingo (4) pelo jornal O Globo, a Sociedade Max Planck, maior instituição de pesquisa alemã, está bancando a maior parte do valor do projeto, orçado em US$ 20 milhões. A entidade do país europeu tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Cientistas têm como objetivo coletar amostras de ar nessa altitude para entender a formação dos agregados de aerossóis que provocam a chuva na floresta e saber como ela interage com o Atlântico.

