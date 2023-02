Bolsonaro liberou 2.182 agrotóxicos em quatro anos, mais do que qualquer outro presidente

Apoie o 247

247 - Em somente quatro anos de governo, Jair Bolsonaro (PL) liberou mais agrotóxicos no país do que qualquer outro presidente, segundo reportagem do g1 com base em dados da Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins (CGAA) do Ministério da Agricultura.

Foram 2.182 agrotóxicos liberados nos últimos quatro anos. A série histórica teve início em 2000, no segundo ano do último mandato de Fernando Henrique Cardoso (FHC). O tucano liberou 250 substâncias. O presidente Lula (PT), em seus dois primeiros mandatos, liberou 993.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) autorizou no primeiro mandato o uso de 572 substâncias. No segundo mandato - marcado pelo golpe dado por Michel Temer (MDB) em 2016 - foram 1.269.

Dos 2.182 agrotóxicos que Bolsonaro autorizou, 98 são inéditos e o restante está na categoria de genéricos - que nada mais são do que "cópias" de matérias-primas inéditas ou produtos finais baseados em ingredientes já existentes no mercado.

Do todo, 1.816 agrotóxicos são químicos e apenas 366 biológicos. Os biológicos são considerados como de menor impacto ambiental e são voltados para a agricultura orgânica.

