Bolsonaro promoveu o maior desmatamento dos últimos 15 anos, diz Lula

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), denunciou o avanço do desmatamento no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o atual chefe do Executivo é responsável pela "maior destruição dos últimos 15 anos."

Em publicação feita pelo Twitter, Lula alertou que, devido à falta de recursos, o Ibama terá suas atividades de fiscalização suspensas nos últimos dias de 2022 e destacou: "Em 4 anos, o atual governo permitiu o desmatamento de 45 mil km² do território brasileiro. Só na primeira quinzena de novembro, o desmatamento aumentou 1.200%."

"Essa é a maior destruição dos últimos 15 anos. Os números mostram que teremos muito trabalho pela frente para combater a destruição ambiental e devolver o respeito e a soberania ao Brasil", concluiu o presidente eleito.

