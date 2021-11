Bolsonaro quer contratar assessoria por R$ 60 mi para divulgar dados distorcidos sobre meio ambiente

Contrato de assessoria internacional faz parte de um pacote de R$ 500 milhões que serão gastos com publicidade e relações públicas do governo Jair Bolsonaro durante o ano eleitoral edit

247 - O Ministério das Comunicações está lançando um edital, no valor de R$ 60 milhões somente em 2022, para contratar uma assessoria de imprensa internacional para promover a imagem do governo Jair Bolsonaro no exterior. De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, o briefing com a versão a ser divulgada aponta que serão utilizados dados distorcidos referentes à política ambiental no Brasil.

“No briefing em que são explicados os objetivos da nova assessoria, as estatísticas compiladas pelo governo pintam um quadro de redução do desmatamento da Amazônia e de queimadas no governo Bolsonaro – o contrário dos indicadores apurados nos últimos três anos por institutos de pesquisa, organizações não-governamentais e cientistas especializados em meio ambiente”, destaca a reportagem.

“O truque utilizado pelo ministério das Comunicações foi comparar os dados atuais com os dos primeiros anos da década de 2000 – mais especificamente 2004, quando o Brasil destruiu 27 mil quilômetros de vegetação na Amazônia Legal. Quando se compara os dados do governo Bolsonaro com o passado mais recente, da última década, os números são piores e ascendentes”, observa a jornalista.

O contrato para a assessoria internacional faz parte de um pacote de R$ 500 milhões que serão gastos com publicidade e relações públicas do governo durante o ano eleitoral.

