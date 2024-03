Bombeiros combatem o maior incêndio florestal da história do Texas

Apoie o 247

Por Nathan Frandino e Rich McKay e Brendan O'Brien

CANADIAN, Texas (Reuters) - Bombeiros lutavam nesta quinta-feira contra um incêndio florestal que já se tornou o maior da história do Estado norte-americano do Texas, após queimar mais de 1 milhão de acres de pastagens e matas e destruir casas em pequenas cidades na região de Panhandle.

O incêndio dobrou de tamanho desde quarta-feira e, na manhã desta quinta, havia só 3% de contenção, de acordo com o Serviço A&M Forest, do Texas. Os bombeiros aproveitaram uma breve pausa nos ventos que varreram a região pouco povoada nos últimos dias para erguer barreiras e apagar pontos de fogo em árvores caídas e na grama.

Nesta quinta, Jason Wilhelm, de 36 anos, estava usando um trator para limpar um terreno em Canadian, cidade localizada cerca de 161 quilômetros a nordeste de Amarillo, onde ficava a casa que ele dividia com a esposa e cinco filhos alguns dias antes. Grama e árvores queimadas eram tudo o que restava.

Sua esposa conseguiu salvar fotos, dinheiro e alguns itens sentimentais da casa antes de as chamas chegarem, na segunda-feira. “Partiu nosso coração”, afirmou Wilhelm.

O incêndio já queimou 1,08 milhão de acres, uma área maior do que a ilha de Long Island, em Nova York. Assim, o fogo ultrapassou uma ocorrência de 2006 como o maior da história do Estado.

