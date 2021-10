Brasil aumentará produção de urânio enriquecido para usinas nucleares

Apoie o 247

247 - O Brasil aumentará em 10% a produção de urânio enriquecido para suprir as usinas nucleares, segundo as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), grupo vinculado ao Ministério de Minas e Energia. A medida busca reduzir a dependência nas hidrelétricas e vem em meio à crise energética no país.

O governo abriu processo de licenciamento para a nova cascata de ultracentrífugas, utilizadas para fazer o enriquecimento do urânio. A instalação ficará na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), em Resende (RJ).

A projeção é de que a fábrica em Resende seja capaz de atender 70% da demanda de Angra 1 até 2023. Atualmente, a produção brasileira atende 60% da demanda da usina.

“Quando a implantação da Usina de Enriquecimento estiver concluída, o Brasil passará à condição de autossuficiência da produção do material. A previsão é que, até 2033, a INB seja capaz de atender, com produção totalmente nacional, as necessidades das usinas nucleares de Angra 1 e 2 e, em 2037, a demanda de Angra 3”, disse a INB, por meio de nota.

O Brasil é uma das 12 nações reconhecidas pela comunidade internacional por dominarem o ciclo do urânio. O país tem a sétima maior reserva mundial do material e responde por 5% da oferta global. 30% do território nacional pode conter o material, segundo mapeamento do Centro Nacional de Pesquisa Mineral (CNPM). (Com informações da CNN Brasil).

