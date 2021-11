Brasil cai oito posições em índice de mudanças climáticas

Apoie o 247

247 - O Brasil caiu oito posições, indo para o 33º lugar, em um ranking internacional que monitora como está o combate às mudanças climáticas em 63 nações mais a União Europeia. Juntos, eles representam 92% das emissões de gases poluentes globais. Foi o que apontou o Climate Change Performance Index, em relatório divulgado nessa terça-feira (9). O teor do documento foi publicado por Época.

De acordo com o texto, o Brasil apresenta uma classificação ruim nas políticas climáticas adotadas no último ano. As emissões de gases poluentes foram avaliadas como "médias".

"O Brasil anunciou uma meta de longo prazo de atingir a neutralidade de emissões até 2050, mas não há políticas concretas sendo implementadas para atingir esse objetivo. De fato, nenhuma estratégia de longo prazo foi sequer desenhada. Instituições que têm um papel principal nas políticas ambientais sofreram ataques e tiveram fundos cortados pelo governo federal", diz um trecho da análise.

