Brasil desmoralizado: Biden e Kamala Harris não estavam presentes durante discurso de Bolsonaro

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) discursou nesta quinta-feira (22) na Cúpula do Clima sem a presença do presidente dos EUA, Joe Biden, e de sua vice, Kamala Harris. Biden deixou a sala após a fala do presidente argentino, Alberto Fernández.

Bolsonaro fez um breve pronunciamento na Cúpula na manhã desta quinta-feira (22). Sua fala foi marcada por mentiras sobre dados referentes à preservação do meio ambiente. Além disso, ele tratou o Brasil como o principal colaborador no combate às mudanças climáticas.

Avesso aos padrões diplomáticos, Bolsonaro também fez questão de não cumprimentar o presidente estadunidense.

