Brasil, Indonésia e Congo, países com as maiores florestas tropicais do mundo, vão criar a 'Opep das florestas'

247 - Brasil, Indonésia e Congo, os três maiores países com florestas tropicais em nível mundial, irão formalizar uma aliança inédita em termos de cooperação e coordenação ambiental. De acordo com o jornal Valor Econômico, o lançamento da coalizão, batizada de “Opep das Florestas”, deverá ser anunciada oficialmente na próxima semana, por meio de um lançamento simultâneo durante a COP27, no Egito, e na Indonésia, na reunião do G20.

Ainda segundo a reportagem, “a Indonésia, quarto país no ranking atual dos maiores desmatadores, preside o G20 e quer anunciar a aliança. No governo brasileiro, contudo, a ideia é lançar a iniciativa com a chegada a Sharm El-Sheikh do ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite”.

Um dos principais focos de interesse da aliança é a busca de financiamento para agendas de interesse comum, como o pagamento por serviços ambientais, pagamento por desmatamento evitado (como o Fundo Amazônia) ou Redd + (mecanismo de incentivo para a redução de gases do efeito estufa, desmatamento e degradação ambiental).

