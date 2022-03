Brasil lança incentivos para estimular a produção de biometano

Apoie o 247

ICL

247, com Telesur - O governo brasileiro divulgou nesta segunda-feira, 21, uma série de incentivos para estimular a produção e o uso sustentável do biometano, combustível que pode ser obtido a partir da reciclagem de resíduos urbanos e rurais e que pode substituir o gás natural, diesel e gasolina.

O plano destina mais de US$ 1,4 bilhão para estimular a produção de biometano e deve gerar pelo menos 6.500 empregos na construção e operação de 25 novas usinas em seis estados brasileiros.



O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano, também conhecido como plano "Metano Zero".



"O programa 'Zero Methane' trata os resíduos das cidades e áreas rurais, como resíduos de granjas, granjas de suínos, cana-de-açúcar, laticínios e aterros sanitários", disse Leite, acrescentando que os resíduos são transformados em biometano, que pode ser usado para fornecer energia a caminhões e ônibus, reduzindo o custo do combustível.

Enquanto isso, o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, assinou um decreto para incluir o investimento em biometano no Programa Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura do Brasil.



Os incentivos isentam os novos projetos de determinados impostos na compra de máquinas, materiais de construção e equipamentos.



“Estamos dando um novo passo para a consolidação de um mercado aberto e competitivo, proporcionando aos investidores em bioenergia as mesmas condições que os produtores de gás natural já possuem”, disse Albuquerque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o consultor técnico da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) Luciano Basto Oliveira todas as aplicações do insumo fóssil podem ser substituídas por biometano.

Para obter biometano, o biogás -- composto pelos gases metano (entre 50% e 70%) e carbono (30% a 45%) -- passa por um processo de purificação, com redução do teor de gás carbônico, além de remoção de gás sulfídrico e teor de água. O produto final tem mais de 90% de metano, sendo semelhante ao gás natural em sua composição, explicou, ao site Poder360.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Renovável, o combustível pode ainda ser usado no lugar da gasolina e do diesel em veículos leves. É também fonte para a geração de energia elétrica.

“Podemos ficar mais competitivos e mais interessantes tanto economicamente quanto ambientalmente se fortalecermos essa geração [de biometano]”, diz a consultora técnica da EPE, Rachel Martins Henriques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: