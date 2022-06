Caso Bruno Pereira e Dom Phillips: Justiça decreta prisão temporária de terceiro suspeito

Apoie o 247

247 - A Justiça do Amazonas decretou, na tarde deste sábado (18), a prisão temporária, por 30 dias, de Jeferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", pois, de acordo com as investigações, ele teve participação direta na morte do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. O prazo de 30 dias da prisão temporária de Jeferson pode ser prorrogado por mais 30. O processo tramita sob Segredo de Justiça.

"Pelado da Dinha" se entregou na delegacia de Atalaia do Norte (AM), a 1.136 quilômetros de Manaus, nas primeiras horas da manhã deste sábado e foi ouvido pelo delegado Alex Perez Timóteo.

Nesta semana, Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", cometeram o crime.

