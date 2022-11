China destaca avanços e metas sobre clima em reunião paralela à COP27

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A reunião “Progresso ecoambiental e práticas da China bela” foi realizada nesse sábado (12) no Pavilhão da China, paralela à 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27), no Egito.

O representante especial do presidente chinês, Xie Zhenhua, afirmou que o país obteve resultados notáveis na transformação verde e de baixo carbono nos últimos dez anos, tornando-se um importante participante, contribuinte e líder do controle climático mundial.

Influenciados pelo conflito geopolítico e pela crise energética, muitos países desenvolvidos recuaram em suas ações sobre o clima . Xie Zhenhua, que também é o enviado especial da China para as mudanças climáticas, frisou que o país persiste em enfrentar ativamente as questões na área e precisa superar uma série de dificuldades para atingir o pico de emissões de carbono antes de 2030 e a neutralidade das emissões até 2060.

Segundo o representante especial, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China emitiu disposições claras sobre a promoção futura das ações climáticas e da governança global a serem cumpridas pelos chineses.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.