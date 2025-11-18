Chuva avança pelo país e eleva risco de temporais em dois estados nesta terça

247 - A atuação simultânea de uma frente fria e de uma área de baixa pressão entre as regiões Sul e Sudeste promete deixar o tempo instável nesta terça-feira (18) em grande parte do país. As informações são do Climatempo.

A previsão aponta para pancadas de chuva, risco de temporais e oscilações marcantes de temperatura, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. Estados do Centro-Oeste e do Norte também devem registrar aumento das instabilidades, enquanto o Nordeste permanece sob calor intenso e baixa umidade.

Sul: temporais e trovoadas em áreas mais vulneráveis

No Sul, o avanço de nuvens mais carregadas deve provocar pancadas moderadas a fortes no extremo norte do Rio Grande do Sul, no leste catarinense e no leste do Paraná. Nessas áreas, há risco de trovoadas e temporais ao longo do dia. Regiões mais amplas — como o norte gaúcho, grande parte de Santa Catarina e o sul e leste paranaense — também devem sentir os efeitos da instabilidade.

Já a metade sul do Rio Grande do Sul e áreas do noroeste do Paraná permanecem com predomínio de sol. Em Santa Catarina e no sul paranaense, o ar mais ameno deve marcar o início da semana.

Sudeste: São Paulo tem risco de ventos fortes e chuva a qualquer hora

A terça-feira deve ser marcada por chuva forte e queda de temperatura em diversas regiões de São Paulo. Segundo o Climatempo, há possibilidade de temporais isolados no sul, leste, litoral, interior e nordeste do estado. Na capital paulista, o dia será instável, com precipitações a qualquer momento e rajadas de vento intensas. As temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.

Em Minas Gerais, a atenção se volta para o centro-sul do estado e o Triângulo Mineiro, onde há risco de temporal. As temperaturas caem no sul mineiro, enquanto o norte e o noroeste seguem com tempo firme. No Rio de Janeiro, a chuva chega gradualmente ao longo do dia, e o sul do Espírito Santo deve registrar pancadas à noite.

Centro-Oeste: instabilidade ganha força

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul inicia a terça com chuva no norte e leste do estado. No sul, o clima permanece mais ameno. No Mato Grosso, pancadas se espalham ao longo do dia e atingem especialmente áreas oeste e sudeste. Em Goiás, o sul do estado concentra as chuvas, enquanto o restante da região enfrenta calor forte e tempo seco.

Nordeste: calor predomina e umidade fica baixa

O Nordeste mantém o padrão de calor intenso e tempo firme. A umidade relativa do ar atinge níveis muito baixos em estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. Há possibilidade de chuva isolada no interior do Maranhão e do Piauí, além de precipitação moderada a forte no sul da Bahia.

Norte: instabilidade retorna em grande parte da região

No Norte, o tempo volta a ficar mais encoberto. O Amazonas deve registrar pancadas moderadas a fortes, com risco de temporais, especialmente no oeste do estado. O Acre também tem previsão de temporais. Ao longo do dia, a chuva atinge o Amapá, o sul e o oeste do Pará, e avança sobre Roraima e Rondônia. Tocantins e áreas centrais do Pará permanecem quentes e secas.

Com diferentes padrões climáticos convivendo no território brasileiro, a terça-feira será marcada por contrastes: enquanto parte do país enfrenta chuva forte e risco de temporais, outras regiões seguem sob forte calor e baixa umidade. A orientação dos meteorologistas é que a população acompanhe os alertas locais e redobre a atenção em áreas mais suscetíveis a ventos fortes, descargas elétricas e alagamentos.