Chuvas intensas atingem quatro regiões do país nesta sexta; confira a previsão completa

247 - Boa parte do Brasil enfrenta condições severas de tempo nesta sexta-feira (14). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de ventos fortes que atingem quatro das cinco regiões do país: Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Os avisos abrangem uma extensa área do território nacional, com previsão de instabilidades em Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Em alguns pontos, as tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de vento capazes de causar transtornos, como queda de galhos, interrupção temporária de energia e alagamentos pontuais.

Enquanto isso, parte do Nordeste enfrenta o cenário oposto. Estados como Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte registram níveis de umidade mais baixos, o que aumenta o risco de desconforto térmico e exige atenção redobrada com hidratação e exposição ao sol.Sul terá comportamento climático variado

Segundo a Climatempo, a região Sul apresenta situações distintas entre os estados. No Rio Grande do Sul, o avanço da frente fria para o oceano garante tempo firme na maior parte das cidades. Em Santa Catarina, apesar da estabilidade predominante, pode chover de forma fraca e isolada no litoral. Já no Paraná, as instabilidades permanecem ativas e podem provocar pancadas ao longo do dia.

Sudeste ainda tem áreas com risco de temporais

No Sudeste, o estado de São Paulo concentra as instabilidades mais significativas, especialmente nas regiões oeste, sul e central. Já no nordeste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, há previsão de pancadas de chuva, com possibilidade de episódios localizados de trovoadas.Centro-Oeste segue com pancadas de chuva

A região Centro-Oeste mantém o padrão de chuvas de primavera. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem registrar pancadas recorrentes, enquanto em Goiás elas ficam restritas a áreas específicas.

Norte tem instabilidades persistentes

No Norte, o cenário permanece úmido. Roraima, Rondônia e Pará enfrentam novas áreas de instabilidade, com chance de chuva forte em algumas localidades. A umidade elevada e o calor favorecem a formação de temporais típicos da estação.Com diferentes regiões sob alerta, o Inmet recomenda que a população acompanhe atualizações de órgãos oficiais e, em caso de tempestades, evite áreas abertas, ruas alagadas e locais com risco de queda de árvores.