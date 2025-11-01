Chuvas intensas devem atingir 3 estados no fim de semana

247 - Um grande sistema de instabilidades atmosféricas deve provocar fortes chuvas nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul neste fim de semana. De acordo com o Climatempo, citado pela CNN Brasil, o volume acumulado entre sábado (1º) e domingo (2) pode superar os 100 milímetros em diversas áreas, elevando o risco de alagamentos e enchentes repentinas.

As precipitações mais intensas são esperadas nas capitais Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Campo Grande (MS), além do oeste e centro-norte do Paraná, do centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul e das porções oeste e sul de São Paulo, especialmente nas regiões de divisa com o Paraná.

Nas demais áreas desses estados, as chuvas devem ocorrer em forma de pancadas moderadas a fortes, principalmente durante a tarde e à noite. O alerta meteorológico é válido a partir deste sábado, com tendência de continuidade ao longo do domingo.

Segundo o Climatempo, as instabilidades atmosféricas decorrem da combinação entre o ar úmido presente na região e os ventos quentes que voltam a soprar sobre os três estados. “A umidade alta e o calor são condições básicas para a formação das nuvens carregadas”, explica a previsão. Além disso, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera deve favorecer o desenvolvimento de grandes áreas de chuva.

Durante o domingo (2), a mudança na circulação de ventos deve espalhar as áreas de instabilidade, fazendo com que a chuva se concentre sobre o território paulista. O cenário preocupa autoridades locais, já que o acumulado previsto em apenas dois dias é superior à média esperada para vários municípios nesta época do ano.

A Defesa Civil reforçou o alerta para a possibilidade de alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamentos de encostas em áreas de risco. Moradores são orientados a acompanhar os boletins meteorológicos e evitar deslocamentos durante os períodos de chuva intensa.

Com a influência do fenômeno La Niña, novembro deve seguir com muita chuva em boa parte do país, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, segundo previsão do Climatempo.