Ciclone e frente fria derrubam temperaturas: confira as regiões que serão mais afetadas

247 - O avanço de uma frente fria e a formação de um ciclone extratropical provocam uma mudança brusca no clima nesta sexta-feira (12), Dia dos Namorados, com chuva, ventos fortes e queda de temperatura em várias regiões do Brasil.

Segundo a previsão indicada pela ClimaTempo, os dois sistemas se formam entre o Paraguai e a Região Sul do Brasil e influenciam o tempo desde as primeiras horas do dia, espalhando nuvens carregadas e provocando chuva em diferentes estados.

No início desta sexta-feira, a instabilidade atinge os três estados da Região Sul e avança também sobre áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ao longo da tarde e da noite, o ciclone extratropical se desloca rapidamente pela costa brasileira, enquanto a frente fria segue em direção ao interior do Sudeste e do Centro-Oeste.

Na Região Sul, o dia começa com forte instabilidade. A madrugada e a manhã são marcadas por temporais, raios e chuva de moderada a forte intensidade em praticamente todos os estados sulistas, incluindo Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. As áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina são as principais exceções no cenário de maior instabilidade.

A partir da tarde, as nuvens mais carregadas começam a se afastar da região, reduzindo o volume de chuva. Mesmo assim, o litoral permanece em alerta para rajadas de vento mais intensas, associadas ao deslocamento do ciclone pela costa.

À noite, o Dia dos Namorados deve ser de céu encoberto, pouca chuva e temperaturas baixas em grande parte da Região Sul. A queda nos termômetros tende a marcar o período das celebrações entre casais nos três estados.

No Sudeste, a previsão indica dois momentos distintos ao longo do dia. Em São Paulo, a frente fria atua com mais força entre a manhã e a tarde, com risco de raios e temporais no interior do estado. No período noturno, a instabilidade perde intensidade.

Na Grande São Paulo, a noite deve ser fria, ventosa e com chuva fraca. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o Sol aparece pela manhã, mas perde espaço para temporais durante a tarde. No horário do jantar, a previsão indica clima ameno e pancadas de chuva nas duas capitais.

No Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais, a mudança no tempo deve ocorrer apenas no fim do dia. Até lá, essas áreas permanecem por mais tempo sob influência de condições menos instáveis, antes da chegada dos efeitos da frente fria.

No Centro-Oeste, a instabilidade também marca a sexta-feira. Mato Grosso do Sul fica sob alerta de chuva forte e raios desde cedo, com avanço do frio pela faixa de fronteira com o Paraguai. Em Campo Grande, a noite deve ser amena e chuvosa.

No Nordeste, o cenário é dividido entre o interior e o litoral. No sertão, o Sol, o calor e a massa de ar seco seguem predominando, com índices de umidade em níveis críticos, entre 20% e 30%. Apesar disso, áreas de altitude da Chapada Diamantina e do Agreste podem registrar temperaturas mais baixas.

Na faixa litorânea nordestina, a instabilidade ganha força em alguns trechos. A costa entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco tem maior risco de temporais pela manhã. À noite, Natal, João Pessoa e Recife devem registrar chuva fraca.

Em outras áreas do litoral do Nordeste, o Dia dos Namorados deve ser abafado, com pancadas isoladas de chuva e períodos de abertura de Sol. A variação reforça o contraste entre o tempo seco no interior e a maior umidade na faixa costeira.

Na Região Norte, o padrão tropical segue predominando, com forte calor e elevada umidade. A combinação desses fatores mantém condições favoráveis à instabilidade típica da região, em contraste com a queda de temperatura observada no Sul, no Sudeste e em parte do Centro-Oeste.

A mudança no clima ocorre em uma data marcada por encontros e celebrações, mas a previsão indica que chuva, vento e frio devem influenciar a programação em diferentes capitais. O deslocamento do ciclone extratropical e o avanço da frente fria seguem como os principais fatores da reviravolta no tempo nesta sexta-feira.