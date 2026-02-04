Ciclone e onda de calor de até 44 °C se aproximam do Brasil: confira se sua região será afetada

247 - Uma forte onda de calor mantém o Sul do Brasil sob temperaturas extremas nos próximos dias, ao mesmo tempo em que a formação de um ciclone deve influenciar o tempo na costa das regiões Sul e Sudeste. Os termômetros já registram valores acima da média para o período, com picos que podem ultrapassar 44 °C em pontos isolados, cenário que acende o alerta para impactos na saúde e para a ocorrência de eventos meteorológicos adversos. As informações são da ClimaTempo.

A tendência, segundo os especialistas, é de que o calor siga como destaque até pelo menos 7 de fevereiro, com marcas até 5 °C acima do normal para esta época do ano.De acordo com a Nottus Meteorologia, há previsão de formação de um ciclone de maneira mais branda na costa do Sudeste nesta quarta-feira (4). Mesmo com menor intensidade, o sistema deve ajudar a manter o corredor de umidade entre o Sudeste e o Norte do país, favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas de chuva em áreas específicas.

Há risco de chuva forte no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais e em regiões do Espírito Santo que fazem divisa com o território fluminense. Também existe a possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes, entre 35 e 50 km/h, persistentes no litoral capixaba, associadas a esse sistema. Em outras áreas, durante as pancadas de chuva, os ventos podem variar entre 45 e 60 km/h.

Enquanto isso, o calor intenso segue como principal preocupação no Sul. A Climatempo aponta que as regiões do Oeste, Missões, Região Central e Planalto do Rio Grande do Sul devem concentrar os maiores valores de temperatura nos próximos dias. Em várias cidades dessas áreas, os termômetros podem alcançar 40 °C até o próximo fim de semana.

Entre quinta-feira (5) e sexta-feira (6), o chamado efeito pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria, deve reforçar o escoamento de ventos quentes continentais sobre o estado, elevando ainda mais as temperaturas em praticamente todo o território gaúcho. Além do Rio Grande do Sul, o calor também deve atingir áreas de Santa Catarina e algumas cidades do extremo sul do Paraná, onde as máximas podem se aproximar dos 40 °C em determinados pontos.

Especialistas recomendam atenção redobrada com a hidratação, a exposição ao sol e os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, já que a combinação de calor extremo e instabilidade atmosférica aumenta os riscos tanto para a saúde quanto para a ocorrência de temporais localizados.