Ciclone entrega frio e instabilidade em grande parte do país; confira a previsão completa

247 - A frente fria leva chuva e frio a parte do país nesta quinta-feira, 28 de maio, impulsionada por um ciclone extratropical que influencia principalmente o centro-sul do Brasil. O sistema deve provocar instabilidade no Sudeste, queda de temperatura no Sul e contraste climático com calor persistente em áreas do Norte e do Nordeste.

As informações são do ClimaTempo. De acordo com a previsão, o ciclone começou a se formar entre o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ao longo da semana, mas atua com intensidade considerada fraca a moderada, sem indicação de potencial para gerar ventania extrema sobre o continente.

Mesmo sem previsão de fenômenos mais severos em terra, o sistema reforça a circulação de umidade e favorece a formação de áreas de instabilidade. O resultado é uma quinta-feira marcada por nuvens carregadas, chuva em diferentes regiões e temperaturas mais baixas em parte do país.

No Sul, o avanço do ar frio mantém o alerta para geadas, especialmente em áreas de maior altitude. A Serra Gaúcha e o Planalto Sul catarinense podem registrar mínimas próximas de 0°C durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, cenário favorável à formação de geada.

A previsão indica que o sol deve voltar a aparecer em boa parte da Região Sul ao longo do dia. Ainda assim, há possibilidade de chuva fraca em trechos do litoral norte gaúcho e entre áreas serranas e costeiras de Santa Catarina. O frio, porém, deve persistir até o fim da semana, sobretudo durante as noites e madrugadas.

No Sudeste, a circulação de umidade associada à frente fria deve manter o tempo instável. Rio de Janeiro e São Paulo devem ter quinta-feira com muitas nuvens, chuva fraca a moderada durante a manhã e sensação de frio mais acentuada, principalmente nas cidades litorâneas.

A tendência é de redução gradual da instabilidade entre a tarde e a noite no Sudeste. Apesar disso, o céu deve permanecer encoberto em parte da faixa costeira, mantendo a sensação de tempo fechado e temperaturas mais amenas.

Os mapas meteorológicos indicam forte contraste entre as regiões brasileiras. Enquanto cidades do Sul devem registrar máximas abaixo de 20°C, áreas do Norte e do interior do Nordeste continuam sob calor, com temperaturas acima de 30°C.

No Centro-Oeste e em parte do interior do país, o destaque é a queda da umidade relativa do ar. Em áreas de Goiás, Tocantins e Mato Grosso, os índices podem variar entre 21% e 30%, faixa que exige atenção por causa do tempo mais seco.

Na Região Norte, as chuvas seguem concentradas em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. A instabilidade nessas localidades está relacionada à grande disponibilidade de umidade, que mantém condições favoráveis para pancadas ao longo do dia.

No litoral do Nordeste, a entrada de umidade vinda do oceano também mantém a possibilidade de chuva. A previsão aponta instabilidade entre Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e sul da Bahia.

A quinta-feira, portanto, será marcada por diferentes padrões climáticos no país. O centro-sul enfrenta os efeitos da frente fria e do ar mais gelado, enquanto áreas do Norte, do Nordeste e do interior do Brasil seguem sob calor, umidade variável e chuvas localizadas.