Ciclone extratropical deve provocar tempestades e ventos extremos em três regiões do país

247 - Um novo ciclone extratropical deve se formar no Sul do Brasil nesta sexta-feira (7) e avançar em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste ao longo do fim de semana, provocando tempestades, ventos intensos e risco de fenômenos severos. As informações são da CNN Brasil, que detalha os alertas emitidos pela Climatempo e por órgãos estaduais de Defesa Civil.

De acordo com a previsão, o sistema se organiza entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda na noite de sexta-feira e, já na madrugada de sábado (8), começa a se deslocar para o litoral catarinense. Durante o dia, avança pelo mar em direção à costa paulista e fluminense. No domingo (9), o ciclone estará sobre o oceano, com o centro estimado entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas ainda influenciando áreas litorâneas do Sudeste.

Risco de tempestades severas e ventos extremos

Segundo a Climatempo, o fenômeno deve espalhar uma grande quantidade de nuvens cumulonimbus pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste entre os dias 7 e 9 de novembro. Essas formações são capazes de produzir alguns dos eventos meteorológicos mais intensos:

rajadas de vento que podem superar 100 km/h

chuva forte e volumes elevados em curto intervalo

queda de granizo

tornados, além de micro e macroexplosões

A ventania representa maior risco nas áreas litorâneas do Sul e do Sudeste, com potencial para danos em quiosques, coberturas, estruturas precárias e embarcações de pequeno e médio porte. A Serra do Mar — do Paraná ao sul do Rio de Janeiro — também deve registrar vento forte, com preocupação especial para motoristas.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul reforça o alerta para possibilidade de tornados na tarde desta sexta-feira (7), especialmente nas regiões Noroeste e Norte do estado.

Impactos por região

Sul

A sexta-feira (7) será marcada por ventos intensos em praticamente todos os estados do Sul. As rajadas mais comuns devem oscilar entre 60 km/h e 85 km/h, mas áreas mais altas das serras podem registrar valores superiores a 100 km/h. No sábado (8), a ventania se intensifica no litoral, desde o centro gaúcho até o litoral do Paraná.

Sudeste

No Sudeste, os efeitos mais expressivos ocorrem no sábado (8). As regiões com maior risco são:

sul e leste de São Paulo, incluindo Grande SP

litoral paulista

Vale do Paraíba e Vale do Ribeira

estado do Rio de Janeiro, com destaque para o Grande Rio e a Serra Fluminense

Sul de Minas Gerais

Áreas mais afastadas do litoral — como o interior paulista, centro-oeste e norte de Minas e o Espírito Santo — também sentirão o impacto, mas com ventos menos intensos.

A proximidade do ciclone do litoral sudestino no sábado explica o impacto mais forte na faixa leste da região.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul será o estado mais afetado, com rajadas que podem chegar a 85 km/h durante temporais previstos para sexta-feira (7) e sábado (8). As nuvens carregadas recuam ao longo da manhã de sábado.

Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o impacto será menor devido à distância do centro do ciclone. Nestas áreas, os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h, sem chuva associada. No domingo (9), o ciclone já não influencia mais a região, mas temporais isolados ainda podem provocar rajadas moderadas a fortes.

Atenção redobrada

Com a possibilidade de tempestades severas, queda de árvores, danos estruturais e condições perigosas nas estradas, especialistas recomendam que a população acompanhe os boletins oficiais das Defesas Civis estaduais e da Climatempo. Em áreas costeiras, o risco é ampliado devido aos ventos fortes e ao mar agitado.

O ciclone extratropical deve marcar um dos episódios meteorológicos mais intensos da primeira quinzena de novembro no país, exigindo atenção especial até o início da próxima semana.