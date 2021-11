Cientistas exigem que governo prove que vai cortar desmatamento e cumprir nova meta

Cientistas do clima e opinião pública temem que o governo Bolsonaro tenha mentido ao apresentar as novas metas de desmatamento na COP26 edit

247 - Cientistas do clima receiam que o governo Bolsonaro não realize as políticas públicas necessárias a cumprir as metas anunciadas nesta segunda-feira (1º/11) na COP26, que se realiza em Glasgow, Escócia.

"O ponto fundamental é este: pode-se colocar o número que se quiser como meta, mas se não for implementada por políticas públicas não adianta nada", diz Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e membro do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, sobre o anúncio feito pelo Brasil de ampliar o corte de emissões de gases-estufa de 43% para 50% em 2030, informa O Globo.

O climatologista Carlos Nobre levantou a dúvida sobre a sinceridade das metas anunciadas pelo governo Bolsonaro na COP26.Ele enfatiza que "o governo não fala qual é a base de cáculo".

Por sua vez, a indígena brasileira Paiter Bandeira Suruí, que tomou a palavra na COP26, criticou as "mentiras vazias e promessas falsas", do governo Bolsonaro".

